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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
830 руб.
1 402
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395187
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Описание товара Конструктор "Пифагор 100" 100 деталей Рантис 1801
Развивающая игра – конструктор ПИФАГОР состоит из плоских элементов треугольной и квадратной формы, полых, с внутренними перегородками. Длина стороны треугольника 7 см, длина стороны квадрата 7 см. Стороны треугольников и квадратов имеют специальные прямоугольные пазы и выступы для шарнирного соединения друг с другом в произвольном порядке. Особенностями конструктора «ПИФАГОР» является шарнирное соединение деталей, которые могут поворачиваться относительно друг друга на угол до 270 градусов, и ажурная, рамочная конструкция деталей. В цветном методическом пособии, прилагаемом к каждому набору, приведены фотографии около 70 объёмных фигур и даны рекомендации по использованию конструктора при игре с детьми и их обучению геометрии.
Развивающая игра – конструктор ПИФАГОР состоит из плоских элементов треугольной и квадратной формы, полых, с внутренними перегородками. Длина стороны треугольника 7 см, длина стороны квадрата 7 см. Стороны треугольников и квадратов имеют специальные прямоугольные пазы и выступы для шарнирного соединения друг с другом в произвольном порядке. Особенностями конструктора «ПИФАГОР» является шарнирное соединение деталей, которые могут поворачиваться относительно друг друга на угол до 270 градусов, и ажурная, рамочная конструкция деталей. В цветном методическом пособии, прилагаемом к каждому набору, приведены фотографии около 70 объёмных фигур и даны рекомендации по использованию конструктора при игре с детьми и их обучению геометрии.
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