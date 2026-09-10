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Конструктор "Пифагор 100" 100 деталей Рантис 1801 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Пифагор 100" 100 деталей Рантис 1801

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Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 1
Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 2
Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 3
Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 4
Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 1
  • Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 2
  • Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 3
  • Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 4
  • Конструктор &quot;Пифагор 100&quot; 100 деталей Рантис 1801 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
830 руб.  1 402 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395187
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Характеристики

Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
100 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х3
Вес, г.
688

Описание товара Конструктор "Пифагор 100" 100 деталей Рантис 1801

Развивающая игра – конструктор ПИФАГОР состоит из плоских элементов треугольной и квадратной формы, полых, с внутренними перегородками. Длина стороны треугольника 7 см, длина стороны квадрата 7 см. Стороны треугольников и квадратов имеют специальные прямоугольные пазы и выступы для шарнирного соединения друг с другом в произвольном порядке. Особенностями конструктора «ПИФАГОР» является шарнирное соединение деталей, которые могут поворачиваться относительно друг друга на угол до 270 градусов, и ажурная, рамочная конструкция деталей. В цветном методическом пособии, прилагаемом к каждому набору, приведены фотографии около 70 объёмных фигур и даны рекомендации по использованию конструктора при игре с детьми и их обучению геометрии.

Отзывы о товаре Конструктор "Пифагор 100" 100 деталей Рантис 1801




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
100 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игра – конструктор ПИФАГОР состоит из плоских элементов треугольной и квадратной формы, полых, с внутренними перегородками. Длина стороны треугольника 7 см, длина стороны квадрата 7 см. Стороны треугольников и квадратов имеют специальные прямоугольные пазы и выступы для шарнирного соединения друг с другом в произвольном порядке. Особенностями конструктора «ПИФАГОР» является шарнирное соединение деталей, которые могут поворачиваться относительно друг друга на угол до 270 градусов, и ажурная, рамочная конструкция деталей. В цветном методическом пособии, прилагаемом к каждому набору, приведены фотографии около 70 объёмных фигур и даны рекомендации по использованию конструктора при игре с детьми и их обучению геометрии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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