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Тонер Black&White BST-310-1K для Brother (фл. 1кг) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Black&White BST-310-1K для Brother (фл. 1кг)

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Тонер Black&amp;White BST-310-1K для Brother (фл. 1кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
TN-2075, 2080, 2090, 2175, 2235, 2275, 2335, 2375, 1075 HL 2030, 35, 40, 2140, 50, 70, 2240, 1112
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394263
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Характеристики

Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
TN-2075, 2080, 2090, 2175, 2235, 2275, 2335, 2375, 1075 HL 2030, 35, 40, 2140, 50, 70, 2240, 1112
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, кг.
1

Описание товара Тонер Black&White BST-310-1K для Brother (фл. 1кг)

Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.

Отзывы о товаре Тонер Black&White BST-310-1K для Brother (фл. 1кг)




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Характеристики
Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
TN-2075, 2080, 2090, 2175, 2235, 2275, 2335, 2375, 1075 HL 2030, 35, 40, 2140, 50, 70, 2240, 1112
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Black&White BST-310-1K для Brother (фл. 1кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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