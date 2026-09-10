Бензопила Patriot РТ 641
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
39.6
Мощность двигателя
2.45 л. с.
Объём топливного бака, л
0.41
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%11 410 руб. 16 375 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
28
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
39.6
Мощность двигателя
2.45 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.41
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х28
Вес, кг.
4.4
Описание товара Бензопила Patriot РТ 641
Мощная бензопила Patriot РТ 641 с длинной 16-дюймовой шиной относится к профессиональным инструментам. Благодаря морозостойкому корпусу и адаптированному для работы при -40°C карбюратору оборудование подходит для уличных работ в суровых условиях. Прочный магниевый картер защищает двигатель от перегрева и ударных нагрузок.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
28
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
39.6
Мощность двигателя
2.45 л. с.
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.41
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Мощная бензопила Patriot РТ 641 с длинной 16-дюймовой шиной относится к профессиональным инструментам. Благодаря морозостойкому корпусу и адаптированному для работы при -40°C карбюратору оборудование подходит для уличных работ в суровых условиях. Прочный магниевый картер защищает двигатель от перегрева и ударных нагрузок.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила Patriot РТ 641 - этот товар вы можете купить по цене 11410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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