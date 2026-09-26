Картридж лазерный Cactus CS-TN321M Magenta
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Характеристики
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN321M Magenta
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками. В 2014 году компания начинает осваивать новые товарные направления и запускает линейку чистящих средств для техники, электроники, оптики. Влажные салфетки, очищающие наборы и специальная профессиональная серия средств отвечают самым высоким требованиям современного рынка, сертифицированы и обладают превосходным качеством и чистящими свойствами.
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