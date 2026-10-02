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Фотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 3052/3260 WC 3215/3225 Xerox купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 3052/3260 WC 3215/3225 Xerox

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Фотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 3052/3260 WC 3215/3225 Xerox
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 414906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 3052/3260 WC 3215/3225 Xerox
740 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х11
Вес, г.
950

Описание товара Фотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 3052/3260 WC 3215/3225 Xerox

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками.

Отзывы о товаре Фотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 3052/3260 WC 3215/3225 Xerox




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 3052/3260 WC 3215/3225 Xerox - купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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