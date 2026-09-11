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Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw

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Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 1
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 2
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 3
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 4
Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 1
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 2
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 3
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 4
  • Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 547764
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Характеристики

Бренд
SAKURA
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
31х20х9
Вес, кг.
1.15

Описание товара Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw

Лазерные картриджи Sakura Printing созданы для безупречной работы с вашим принтером или МФУ HP. Вы можете рассчитывать на профессиональное качество комплектующих и тонера от мировых брендов из Японии, Кореи, Индии и т.д. Обеспечивают стабильное качество печати, а также экономят вашу бумагу, время и средства.

Отзывы о товаре Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw




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Характеристики
Бренд
SAKURA
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Лазерные картриджи Sakura Printing созданы для безупречной работы с вашим принтером или МФУ HP. Вы можете рассчитывать на профессиональное качество комплектующих и тонера от мировых брендов из Японии, Кореи, Индии и т.д. Обеспечивают стабильное качество печати, а также экономят вашу бумагу, время и средства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж SAKURA CF226X для HP, черный, 9000 к. LJ m402d/LJ 402dn/LJ M402n/LJ 402dw/MFP-M426DW/MFP-M426fdn/MFP-M426fdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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