Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом 2018 года российского рок-коллектива Breev. Альбом погружает слушателя в психоделические фактуры начала 70-х. Настоящей высокой точкой альбома являются гитарные соло Павла Бреева, сыгранные на винтажных инструментах всё тех же 60-х и 70-х. Удивительно теплые аналоговые звуки, пропущенные через уникальные эффекты - именно они насыщают песни чувственным колоритом, который, перемешиваясь с виртуозной игрой ритм секции (Дмитрий Белоусов -бас и Алексей Дьячков - барабаны) и неземной электроникой (Вячеслав Зарубов - клавиши), (стихи - Андрея Гарбарчика) создают странную и завораживающую "собственную географию холста". Альбом помог спродюсировать Павлу Брееву опытный Владимир Матецкий, на его же студии Михаил Казанок добавил в треки электронные "биты" и спецэффекты, давшие песням характерный призвук и драйв 2018 года. Мастеринг делался на знаменитой студии Cutting Room в Стокгольме, конечный звук "наруливал" Мартин Анкелиус (Da Buzz, A-teens, Pandora).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание,треки приятные,упаковано было отлично,пластинка ровная и чистая.Советую к приобретению
Отзывы о товаре Breev - Первый (4601620108594) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание,треки приятные,упаковано было отлично,пластинка ровная и чистая.Советую к приобретению