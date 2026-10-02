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Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка

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Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
HEROIC BEETHOVEN (BEST OF)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
HEROIC BEETHOVEN (BEST OF)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка

Track List

A1Symphony No.5 In C Minor Op-67
A2Coriolan Overture Op.62
A3Piano Concerto No.5 In E-Flat Op.73 "Emperor"
A4"F?r Elise" In A Minor WoO 59
B1Piano Sonata No.8 In C Minor Op.13 "Path?tique"
B2Symphony No 9 in D Minor Op125 "Choral"
B3Symphony No. 6 In F Op.68 "Pastoral"
C1Symphony No.7 In A Op.92
C2Symphony No.3 In E-Flat Op.55 "Eroica"
C3Mass In D Op.123 "Missa Solemnis"
D1Piano Sonata No. 14 In C-Sharp Minor Op.27 No.2 "Moonlight"
D2Violin Sonata No.5 In F Op.24 "Spring"
D3String Quartet No.7 In F Op.59 No.1 "Rozumovsky"

Отзывы о товаре Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
HEROIC BEETHOVEN (BEST OF)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Symphony No.5 In C Minor Op-67
A2Coriolan Overture Op.62
A3Piano Concerto No.5 In E-Flat Op.73 "Emperor"
A4"F?r Elise" In A Minor WoO 59
B1Piano Sonata No.8 In C Minor Op.13 "Path?tique"
B2Symphony No 9 in D Minor Op125 "Choral"
B3Symphony No. 6 In F Op.68 "Pastoral"
C1Symphony No.7 In A Op.92
C2Symphony No.3 In E-Flat Op.55 "Eroica"
C3Mass In D Op.123 "Missa Solemnis"
D1Piano Sonata No. 14 In C-Sharp Minor Op.27 No.2 "Moonlight"
D2Violin Sonata No.5 In F Op.24 "Spring"
D3String Quartet No.7 In F Op.59 No.1 "Rozumovsky"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Beethoven: Heroic (0190295318932) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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