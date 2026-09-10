Various Artists, Essential Chicago Blues (5060397601667) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388251
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists, Essential Chicago Blues (5060397601667) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man
|A2
|Otis Rush – I Can't Quit You Baby
|A3
|Jimmy McCracklin – Later On
|A4
|Sonny Boy Williamson (2) – Eyesight To The Blind
|A5
|Little Walter – My Baby
|A6
|Elmore James – Dust My Broom
|A7
|Roosevelt Sykes – Sweet Old Chicago
|A8
|Willie Dixon, Memphis Slim – Good Understanding
|A9
|Bo Diddley – I'm A Man
|B1
|Howlin' Wolf – Smokestack Lightnin'
|B2
|Buddy Guy – Sit & Cry (The Blues)
|B3
|Magic Sam – All Your Love
|B4
|Junior Wells – Cut That Out
|B5
|Eddie Boyd – Five Long Years
|B6
|Otis Spann – It Must Have Been The Devil
|B7
|Willie Mabon – I'm Mad
|B8
|Jimmy Reed – Pretty Thing
|B9
|Freddie King – That's What You Think
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man
|A2
|Otis Rush – I Can't Quit You Baby
|A3
|Jimmy McCracklin – Later On
|A4
|Sonny Boy Williamson (2) – Eyesight To The Blind
|A5
|Little Walter – My Baby
|A6
|Elmore James – Dust My Broom
|A7
|Roosevelt Sykes – Sweet Old Chicago
|A8
|Willie Dixon, Memphis Slim – Good Understanding
|A9
|Bo Diddley – I'm A Man
|B1
|Howlin' Wolf – Smokestack Lightnin'
|B2
|Buddy Guy – Sit & Cry (The Blues)
|B3
|Magic Sam – All Your Love
|B4
|Junior Wells – Cut That Out
|B5
|Eddie Boyd – Five Long Years
|B6
|Otis Spann – It Must Have Been The Devil
|B7
|Willie Mabon – I'm Mad
|B8
|Jimmy Reed – Pretty Thing
|B9
|Freddie King – That's What You Think
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