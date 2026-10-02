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Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка

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Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 1
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 2
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 3
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 4
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 5
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 6
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 7
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 8
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
TOTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 1
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 2
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 3
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 4
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 5
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 6
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 7
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 8
  • Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TOTO
filter_none Товар входит в коллекцию TOTO

Коллекция TOTO


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758010915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
TOTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Childs Anthem, Ill Supply The Love, Georgy Porgy, Manuela Run, You Are The Flower, Girl Goodbye, Takin It Back, Rockmaker, Hold The Line, Angela
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка

Track List

A1Child's Anthem2:45
A2I'll Supply The Love3:45
A3Georgy Porgy4:08
A4Manuela Run3:55
A5You Are The Flower4:17
B1Girl Goodbye6:13
B2Takin' It Back3:46
B3Rockmaker3:19
B4Hold The Line3:56
B5Angela4:44

Отзывы о товаре Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758010915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
TOTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Childs Anthem, Ill Supply The Love, Georgy Porgy, Manuela Run, You Are The Flower, Girl Goodbye, Takin It Back, Rockmaker, Hold The Line, Angela
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Child's Anthem2:45
A2I'll Supply The Love3:45
A3Georgy Porgy4:08
A4Manuela Run3:55
A5You Are The Flower4:17
B1Girl Goodbye6:13
B2Takin' It Back3:46
B3Rockmaker3:19
B4Hold The Line3:56
B5Angela4:44
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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