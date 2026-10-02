Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
TOTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 388221
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3 270 руб.
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Коллекция TOTO
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758010915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
TOTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Childs Anthem, Ill Supply The Love, Georgy Porgy, Manuela Run, You Are The Flower, Girl Goodbye, Takin It Back, Rockmaker, Hold The Line, Angela
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Child's Anthem
|2:45
|A2
|I'll Supply The Love
|3:45
|A3
|Georgy Porgy
|4:08
|A4
|Manuela Run
|3:55
|A5
|You Are The Flower
|4:17
|B1
|Girl Goodbye
|6:13
|B2
|Takin' It Back
|3:46
|B3
|Rockmaker
|3:19
|B4
|Hold The Line
|3:56
|B5
|Angela
|4:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758010915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
TOTO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Childs Anthem, Ill Supply The Love, Georgy Porgy, Manuela Run, You Are The Flower, Girl Goodbye, Takin It Back, Rockmaker, Hold The Line, Angela
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Child's Anthem
|2:45
|A2
|I'll Supply The Love
|3:45
|A3
|Georgy Porgy
|4:08
|A4
|Manuela Run
|3:55
|A5
|You Are The Flower
|4:17
|B1
|Girl Goodbye
|6:13
|B2
|Takin' It Back
|3:46
|B3
|Rockmaker
|3:19
|B4
|Hold The Line
|3:56
|B5
|Angela
|4:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Toto, Toto (0190758010915) виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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