Bamboo - Bamboo (0190295385569) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388190
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bamboo - Bamboo (0190295385569) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Take What You Want
|3:53
|A2
|Hey, Hey, Hey
|3:56
|A3
|Cool Me Off
|5:02
|A4
|Find Yourself
|3:59
|B1
|Give Me Some More Of That Gooja
|3:57
|B2
|Travelling Through Space And Time
|5:05
|B3
|Hustlers Of Life Never Survive
|3:43
|B4
|Spaceship Crashing
|5:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Take What You Want
|3:53
|A2
|Hey, Hey, Hey
|3:56
|A3
|Cool Me Off
|5:02
|A4
|Find Yourself
|3:59
|B1
|Give Me Some More Of That Gooja
|3:57
|B2
|Travelling Through Space And Time
|5:05
|B3
|Hustlers Of Life Never Survive
|3:43
|B4
|Spaceship Crashing
|5:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bamboo - Bamboo (0190295385569) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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