Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Middle Of The Road
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 665616
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2 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428092013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Middle Of The Road
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428092013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Middle Of The Road
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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