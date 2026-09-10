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Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
FRANKIE
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388126
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Коллекция SINATRA, FRANK
filter_none Товар входит в коллекцию SINATRA, FRANK

Коллекция SINATRA, FRANK


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
FRANKIE
Жанр
Swing
Трек-лист
Hello, Young Lovers, I Only Have Eyes For You, Falling In Love With Love, You'll Never Know, It All Depends On You, S'posin', All Of Me, Time After Time, How Cute Can You Be?, Almost Like Being In Love, "Nancy", Oh! What It Seemed To Be
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, Young Lovers, I Only Have Eyes For You, Falling In Love With Love, You'll Never Know, It All Depends On You, S'posin', All Of Me, Time After Time, How Cute Can You Be?, Almost Like Being In Love, "Nancy", Oh! What It Seemed To Be

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Frankie (Clear Vinyl) (5060348582410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
FRANKIE
Жанр
Swing
Трек-лист
Hello, Young Lovers, I Only Have Eyes For You, Falling In Love With Love, You'll Never Know, It All Depends On You, S'posin', All Of Me, Time After Time, How Cute Can You Be?, Almost Like Being In Love, "Nancy", Oh! What It Seemed To Be
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, Young Lovers, I Only Have Eyes For You, Falling In Love With Love, You'll Never Know, It All Depends On You, S'posin', All Of Me, Time After Time, How Cute Can You Be?, Almost Like Being In Love, "Nancy", Oh! What It Seemed To Be
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