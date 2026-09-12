Мураками - ХХ лет The Best (4620032917839) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Мураками
Альбом (сингл)
ХХ лет The Best
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696160
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Мураками
Альбом (сингл)
ХХ лет The Best
Жанр
Русский рок
Трек-лист
0 км, Одиночество, Минуты, Честности , Бред Наутек, Сторонаок-н-ролл, 364, За стеной, В горы, Adios, Подруга, жги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Мураками - ХХ лет The Best (4620032917839) виниловая пластинка
Группа «Мураками» начинает празднование своего 20-летия громким релизом — новым альбомом The Best. Пластинка состоит из 12 композиций, собранных на основе отзывов слушателей, цифр на стримингах и внутренних ощущений музыкантов, от «Одиночества», написанной Дилярой Вагаповой ещё в 14 лет, до «Подруга, жги», выпущенной в прошлом году. Это не просто сборник лучшего, а свежий, актуальный взгляд на творчество коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Мураками
Альбом (сингл)
ХХ лет The Best
Жанр
Русский рок
Трек-лист
0 км, Одиночество, Минуты, Честности , Бред Наутек, Сторонаок-н-ролл, 364, За стеной, В горы, Adios, Подруга, жги
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Группа «Мураками» начинает празднование своего 20-летия громким релизом — новым альбомом The Best. Пластинка состоит из 12 композиций, собранных на основе отзывов слушателей, цифр на стримингах и внутренних ощущений музыкантов, от «Одиночества», написанной Дилярой Вагаповой ещё в 14 лет, до «Подруга, жги», выпущенной в прошлом году. Это не просто сборник лучшего, а свежий, актуальный взгляд на творчество коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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