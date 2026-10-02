Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 388031
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 170 руб.
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Коллекция RA, SUN
Коллекция RA, SUN
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитRa, Sun, Futuristic Sounds Of (5060397601599) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитRa, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка
Track List
|A1
|India
|4:52
|A2
|Sunology, Part 1
|5:44
|A3
|Advice to Medics
|2:04
|A4
|Super Blonde
|2:35
|A5
|Soft Talk
|2:44
|A6
|Sunology, Part 2
|7:07
|B1
|Kingdom Of Not
|5:34
|B2
|Portrait of the Living Sky
|1:52
|B3
|Blues At Midnight
|6:33
|B4
|El Is A Sound of Joy
|3:58
|B5
|Springtime In Chicago
|3:54
|B6
|Medicine For A Nightmare
|2:26
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|India
|4:52
|A2
|Sunology, Part 1
|5:44
|A3
|Advice to Medics
|2:04
|A4
|Super Blonde
|2:35
|A5
|Soft Talk
|2:44
|A6
|Sunology, Part 2
|7:07
|B1
|Kingdom Of Not
|5:34
|B2
|Portrait of the Living Sky
|1:52
|B3
|Blues At Midnight
|6:33
|B4
|El Is A Sound of Joy
|3:58
|B5
|Springtime In Chicago
|3:54
|B6
|Medicine For A Nightmare
|2:26
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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