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Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (barcode 5060397601568)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RA, SUN
filter_none Товар входит в коллекцию RA, SUN

Коллекция RA, SUN


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка

Track List

A1India4:52
A2Sunology, Part 15:44
A3Advice to Medics2:04
A4Super Blonde2:35
A5Soft Talk2:44
A6Sunology, Part 27:07
B1Kingdom Of Not5:34
B2Portrait of the Living Sky1:52
B3Blues At Midnight6:33
B4El Is A Sound of Joy3:58
B5Springtime In Chicago3:54
B6Medicine For A Nightmare2:26

Отзывы о товаре Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1India4:52
A2Sunology, Part 15:44
A3Advice to Medics2:04
A4Super Blonde2:35
A5Soft Talk2:44
A6Sunology, Part 27:07
B1Kingdom Of Not5:34
B2Portrait of the Living Sky1:52
B3Blues At Midnight6:33
B4El Is A Sound of Joy3:58
B5Springtime In Chicago3:54
B6Medicine For A Nightmare2:26
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ra, Sun, Super-Sonic Jazz (5060397601568) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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