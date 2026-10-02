Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
PLATTERS
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 387983
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Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
PLATTERS
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Only You (And You Alone), The Great Pretender, (You've Got) The Magic Touch, Enchanted, It's Magic, Summertime, You'll Never Know, Whispering Grass (Don't Tell The Trees), Harbor Lights, He's Mine, One In A Million, If I Didn't Care, It Isn't Right, Time And Tide, Red Sails In The Sunset, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Smoke Gets In Your Eyes, My Prayer, My Dream, Heaven On Earth, Try A Little Tenderness, Sleepy Lagoon, I'll Be With You In Apple Blossom Time, On My Word Of H
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Only You (And You Alone)
|A2
|The Great Pretender
|A3
|(You've Got) The Magic Touch
|A4
|Enchanted
|A5
|It's Magic
|A6
|Summertime
|A7
|You'll Never Know
|A8
|Whispering Grass (Don't Tell The Trees)
|B1
|Harbor Lights
|B2
|He's Mine
|B3
|One In A Million
|B4
|If I Didn't Care
|B5
|It Isn't Right
|B6
|Time And Tide
|B7
|Red Sails In The Sunset
|B8
|I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter
|C1
|Smoke Gets In Your Eyes
|C2
|My Prayer
|C3
|My Dream
|C4
|Heaven On Earth
|C5
|Try A Little Tenderness
|C6
|Sleepy Lagoon
|C7
|I'll Be With You In Apple Blossom Time
|C8
|On My Word Of Honor
|D1
|Twilight Time
|D2
|In The Still Of The Night
|D3
|The Glory Of Love
|D4
|Remember When
|D5
|I Wish
|D6
|I'll Never Smile Again
|D7
|Wish It Were Me
|D8
|Thanks For The Memory
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
PLATTERS
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Only You (And You Alone), The Great Pretender, (You've Got) The Magic Touch, Enchanted, It's Magic, Summertime, You'll Never Know, Whispering Grass (Don't Tell The Trees), Harbor Lights, He's Mine, One In A Million, If I Didn't Care, It Isn't Right, Time And Tide, Red Sails In The Sunset, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Smoke Gets In Your Eyes, My Prayer, My Dream, Heaven On Earth, Try A Little Tenderness, Sleepy Lagoon, I'll Be With You In Apple Blossom Time, On My Word Of H
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Only You (And You Alone)
|A2
|The Great Pretender
|A3
|(You've Got) The Magic Touch
|A4
|Enchanted
|A5
|It's Magic
|A6
|Summertime
|A7
|You'll Never Know
|A8
|Whispering Grass (Don't Tell The Trees)
|B1
|Harbor Lights
|B2
|He's Mine
|B3
|One In A Million
|B4
|If I Didn't Care
|B5
|It Isn't Right
|B6
|Time And Tide
|B7
|Red Sails In The Sunset
|B8
|I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter
|C1
|Smoke Gets In Your Eyes
|C2
|My Prayer
|C3
|My Dream
|C4
|Heaven On Earth
|C5
|Try A Little Tenderness
|C6
|Sleepy Lagoon
|C7
|I'll Be With You In Apple Blossom Time
|C8
|On My Word Of Honor
|D1
|Twilight Time
|D2
|In The Still Of The Night
|D3
|The Glory Of Love
|D4
|Remember When
|D5
|I Wish
|D6
|I'll Never Smile Again
|D7
|Wish It Were Me
|D8
|Thanks For The Memory
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Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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