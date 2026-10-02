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Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка

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Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 1
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 2
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 3
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 4
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 5
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 6
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 7
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 8
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
PLATTERS
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 1
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 2
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 3
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 4
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 5
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 6
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 7
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 8
  • Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
PLATTERS
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Only You (And You Alone), The Great Pretender, (You've Got) The Magic Touch, Enchanted, It's Magic, Summertime, You'll Never Know, Whispering Grass (Don't Tell The Trees), Harbor Lights, He's Mine, One In A Million, If I Didn't Care, It Isn't Right, Time And Tide, Red Sails In The Sunset, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Smoke Gets In Your Eyes, My Prayer, My Dream, Heaven On Earth, Try A Little Tenderness, Sleepy Lagoon, I'll Be With You In Apple Blossom Time, On My Word Of H
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка

Track List

A1Only You (And You Alone)
A2The Great Pretender
A3(You've Got) The Magic Touch
A4Enchanted
A5It's Magic
A6Summertime
A7You'll Never Know
A8Whispering Grass (Don't Tell The Trees)
B1Harbor Lights
B2He's Mine
B3One In A Million
B4If I Didn't Care
B5It Isn't Right
B6Time And Tide
B7Red Sails In The Sunset
B8I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter
C1Smoke Gets In Your Eyes
C2My Prayer
C3My Dream
C4Heaven On Earth
C5Try A Little Tenderness
C6Sleepy Lagoon
C7I'll Be With You In Apple Blossom Time
C8On My Word Of Honor
D1Twilight Time
D2In The Still Of The Night
D3The Glory Of Love
D4Remember When
D5I Wish
D6I'll Never Smile Again
D7Wish It Were Me
D8Thanks For The Memory

Отзывы о товаре Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
PLATTERS
Альбом (сингл)
ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Only You (And You Alone), The Great Pretender, (You've Got) The Magic Touch, Enchanted, It's Magic, Summertime, You'll Never Know, Whispering Grass (Don't Tell The Trees), Harbor Lights, He's Mine, One In A Million, If I Didn't Care, It Isn't Right, Time And Tide, Red Sails In The Sunset, I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter, Smoke Gets In Your Eyes, My Prayer, My Dream, Heaven On Earth, Try A Little Tenderness, Sleepy Lagoon, I'll Be With You In Apple Blossom Time, On My Word Of H
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Only You (And You Alone)
A2The Great Pretender
A3(You've Got) The Magic Touch
A4Enchanted
A5It's Magic
A6Summertime
A7You'll Never Know
A8Whispering Grass (Don't Tell The Trees)
B1Harbor Lights
B2He's Mine
B3One In A Million
B4If I Didn't Care
B5It Isn't Right
B6Time And Tide
B7Red Sails In The Sunset
B8I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter
C1Smoke Gets In Your Eyes
C2My Prayer
C3My Dream
C4Heaven On Earth
C5Try A Little Tenderness
C6Sleepy Lagoon
C7I'll Be With You In Apple Blossom Time
C8On My Word Of Honor
D1Twilight Time
D2In The Still Of The Night
D3The Glory Of Love
D4Remember When
D5I Wish
D6I'll Never Smile Again
D7Wish It Were Me
D8Thanks For The Memory
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Platters, Ultimate Collection (5060403742681) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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