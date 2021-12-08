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Neal Morse - Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neal Morse - Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка

1 Отзывы
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0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 1
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 2
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 3
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 4
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 5
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 6
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 7
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 8
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 9
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 10
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 11
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 12
0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 1
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 2
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 3
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 4
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 5
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 6
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 7
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 8
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 9
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 10
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 11
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 12
  • 0194397851113, Morse, Neal, Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Neal Morse - Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neal Morse - Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка

Track List

A1Preface
A2Overture
A3In The Name Of The Lord
A4Ballyhoo (The Chosen Ones)
A5March Of The Pharisees
B1Building A Wall
B2Sola Intermezzo
B3Overflow
B4Warmer Than The Sunshine
C1Never Change
C2Seemingly Sincere
D1The Light On The Road To Damascus
D2The Glory Of The Lord
D3Now I Can See / The Great Commission
CD-1Preface
CD-2Overture
CD-3In The Name Of The Lord
CD-4Ballyhoo (The Chosen Ones)
CD-5March Of The Pharisees
CD-6Building A Wall
CD-7Sola Intermezzo
CD-8Overflow
CD-9Warmer Than The Sunshine
CD-10Never Change
CD-11Seemingly Sincere
CD-12The Light On The Road To Damascus
CD-13The Glory Of The Lord
CD-14Now I Cann See / The Great Commission

Отзывы о товаре Neal Morse - Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка

08.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Один из самых интересных и плодовитых коллективов мирового прог-рока. Привычно монументальное полотно на 2 виниловых диска. Шикарный состав, один Майк Портной за барабанами чего стоит! Группа музыкантов топ-уровня с великолепными композиторскими способностями. Рекомендую, великолепная музыка и качественное издание на двойном тяжелом виниле + весь альбом на СД диске

Недостатки:
нет

Комментарий:
Если вы только начинаете свое знакомство с замечательным миром современного прогрессив-рока, лучшей рекомендации, наверное, и не дать. Для ценителя этот диск просто must have!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Preface
A2Overture
A3In The Name Of The Lord
A4Ballyhoo (The Chosen Ones)
A5March Of The Pharisees
B1Building A Wall
B2Sola Intermezzo
B3Overflow
B4Warmer Than The Sunshine
C1Never Change
C2Seemingly Sincere
D1The Light On The Road To Damascus
D2The Glory Of The Lord
D3Now I Can See / The Great Commission
CD-1Preface
CD-2Overture
CD-3In The Name Of The Lord
CD-4Ballyhoo (The Chosen Ones)
CD-5March Of The Pharisees
CD-6Building A Wall
CD-7Sola Intermezzo
CD-8Overflow
CD-9Warmer Than The Sunshine
CD-10Never Change
CD-11Seemingly Sincere
CD-12The Light On The Road To Damascus
CD-13The Glory Of The Lord
CD-14Now I Cann See / The Great Commission
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Один из самых интересных и плодовитых коллективов мирового прог-рока. Привычно монументальное полотно на 2 виниловых диска. Шикарный состав, один Майк Портной за барабанами чего стоит! Группа музыкантов топ-уровня с великолепными композиторскими способностями. Рекомендую, великолепная музыка и качественное издание на двойном тяжелом виниле + весь альбом на СД диске

Недостатки:
нет

Комментарий:
Если вы только начинаете свое знакомство с замечательным миром современного прогрессив-рока, лучшей рекомендации, наверное, и не дать. Для ценителя этот диск просто must have!


Neal Morse - Sola Gratia (0194397851113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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