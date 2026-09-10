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Martin, Dean, The Best Of (5060397601513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Martin, Dean, The Best Of (5060397601513) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Martin, Dean, The Best Of (barcode 5060397601513)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387839
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Martin, Dean, The Best Of (5060397601513) виниловая пластинка

Track List

A1Dean Martin – That's Amore3:04
A2Dean Martin – Volare2:58
A3Dean Martin – You're Nobody 'Til Somebody Loves You2:13
A4Dean Martin – Sway2:41
A5Dean Martin – Ain't That A Kick In The Head2:25
A6Dean Martin – The Naughty Lady Of Shady Lane2:50
A7Dean Martin – Georgia On My Mind3:02
A8Dean Martin – My Rifle, My Pony And Me2:44
A9Dean Martin – Buona Sera2:20
B1Dean Martin – Memories Are Made Of This2:16
B2Dean Martin – I Can't Give You Anything But Love2:41
B3Dean Martin – Mambo Italiano2:20
B4Dean Martin – On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)2:29
B5Dean Martin – C'est Si Bon2:52
B6Dean Martin – Return To Me (Ritorna A Me)2:22
B7Dean Martin – The Story Of Life (All This Is Mine)3:17
B8Dean Martin, Helen O'Connell – How D'Ya Like Your Eggs In The Morning2:46
B9Dean Martin – Rio Bravo2:57

Отзывы о товаре Martin, Dean, The Best Of (5060397601513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Dean Martin – That's Amore3:04
A2Dean Martin – Volare2:58
A3Dean Martin – You're Nobody 'Til Somebody Loves You2:13
A4Dean Martin – Sway2:41
A5Dean Martin – Ain't That A Kick In The Head2:25
A6Dean Martin – The Naughty Lady Of Shady Lane2:50
A7Dean Martin – Georgia On My Mind3:02
A8Dean Martin – My Rifle, My Pony And Me2:44
A9Dean Martin – Buona Sera2:20
B1Dean Martin – Memories Are Made Of This2:16
B2Dean Martin – I Can't Give You Anything But Love2:41
B3Dean Martin – Mambo Italiano2:20
B4Dean Martin – On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)2:29
B5Dean Martin – C'est Si Bon2:52
B6Dean Martin – Return To Me (Ritorna A Me)2:22
B7Dean Martin – The Story Of Life (All This Is Mine)3:17
B8Dean Martin, Helen O'Connell – How D'Ya Like Your Eggs In The Morning2:46
B9Dean Martin – Rio Bravo2:57
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