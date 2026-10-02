Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 387838
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка
Track List
|A1
|That's Amor?
|3:08
|A2
|Volar? (Nel Blu Dipinto Di Blu)
|3:01
|A3
|Buona Sera
|2:22
|A4
|You're Nobody 'til Somebody Loves You
|2:15
|A5
|Return To Me (Ritorna A Me)
|2:24
|A6
|Rio Bravo
|3:01
|A7
|Promise Her Anything (But Give Her Love)
|2:57
|A8
|Kiss
|2:24
|B1
|Memories Are Made Of This
|2:17
|B2
|On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)
|2:25
|B3
|Sleepy Time Gal
|2:36
|B4
|Pretty Baby
|2:03
|B5
|The Object Of My Affection
|2:38
|B6
|Let Me Go Lover
|3:03
|B7
|Dinah
|2:20
|B8
|Forgetting You
|2:46
|C1
|When You're Smiling
|3:04
|C2
|Ain't That A Kick In The Head
|2:25
|C3
|Write To Me From Naples
|2:47
|C4
|The Man Who Plays The Mandolino
|2:52
|C5
|You've Got Me Crying Again
|1:45
|C6
|For You
|2:21
|C7
|The Look
|2:18
|C8
|Georgia On My Mind
|3:02
|D1
|Mambo Italiano
|2:18
|D2
|In Napoli
|2:55
|D3
|Only Forever
|2:09
|D4
|Maybe
|2:13
|D5
|Nevertheless (I'm In Love With You)
|2:52
|D6
|Once In A While
|2:54
|D7
|Way Down Yonder In New Orleans
|2:20
|D8
|Innamorata (Sweetheart)
|2:27
|E1
|I Can't Give You Anything But Love
|2:42
|E2
|How D'ya Like Your Eggs In The Morning - With Helen O'connell
|2:47
|E3
|Angel Baby
|2:46
|E4
|Besame Mucho
|2:26
|E5
|Vieni Su (Say You Love Me Too)
|2:40
|E6
|It's Easy To Remember
|3:16
|E7
|Bonne Nuit
|2:41
|E8
|Oh Marie
|2:24
|F1
|Sway
|2:42
|F2
|Come Back To Sorrento
|3:14
|F3
|(Ma Come Bali) Bella Bimba
|2:48
|F4
|Two Sleepy People - With Line Renaud
|2:53
|F5
|The Tricche Tracche (The Tree-Kay Trah-Kay)
|2:09
|F6
|Simpatic?
|2:51
|F7
|Belle From Barcelona
|2:50
|F8
|Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow
|1:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитДиана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитФилипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитНочные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитBiffy Clyro - Puzzle (0825646178216) виниловая пластинка
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|That's Amor?
|3:08
|A2
|Volar? (Nel Blu Dipinto Di Blu)
|3:01
|A3
|Buona Sera
|2:22
|A4
|You're Nobody 'til Somebody Loves You
|2:15
|A5
|Return To Me (Ritorna A Me)
|2:24
|A6
|Rio Bravo
|3:01
|A7
|Promise Her Anything (But Give Her Love)
|2:57
|A8
|Kiss
|2:24
|B1
|Memories Are Made Of This
|2:17
|B2
|On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)
|2:25
|B3
|Sleepy Time Gal
|2:36
|B4
|Pretty Baby
|2:03
|B5
|The Object Of My Affection
|2:38
|B6
|Let Me Go Lover
|3:03
|B7
|Dinah
|2:20
|B8
|Forgetting You
|2:46
|C1
|When You're Smiling
|3:04
|C2
|Ain't That A Kick In The Head
|2:25
|C3
|Write To Me From Naples
|2:47
|C4
|The Man Who Plays The Mandolino
|2:52
|C5
|You've Got Me Crying Again
|1:45
|C6
|For You
|2:21
|C7
|The Look
|2:18
|C8
|Georgia On My Mind
|3:02
|D1
|Mambo Italiano
|2:18
|D2
|In Napoli
|2:55
|D3
|Only Forever
|2:09
|D4
|Maybe
|2:13
|D5
|Nevertheless (I'm In Love With You)
|2:52
|D6
|Once In A While
|2:54
|D7
|Way Down Yonder In New Orleans
|2:20
|D8
|Innamorata (Sweetheart)
|2:27
|E1
|I Can't Give You Anything But Love
|2:42
|E2
|How D'ya Like Your Eggs In The Morning - With Helen O'connell
|2:47
|E3
|Angel Baby
|2:46
|E4
|Besame Mucho
|2:26
|E5
|Vieni Su (Say You Love Me Too)
|2:40
|E6
|It's Easy To Remember
|3:16
|E7
|Bonne Nuit
|2:41
|E8
|Oh Marie
|2:24
|F1
|Sway
|2:42
|F2
|Come Back To Sorrento
|3:14
|F3
|(Ma Come Bali) Bella Bimba
|2:48
|F4
|Two Sleepy People - With Line Renaud
|2:53
|F5
|The Tricche Tracche (The Tree-Kay Trah-Kay)
|2:09
|F6
|Simpatic?
|2:51
|F7
|Belle From Barcelona
|2:50
|F8
|Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow
|1:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dean Martin - The Platinum Collection (5060403742254) виниловая пластинка