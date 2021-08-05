Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 387831
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 450 руб.
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Коллекция MARILLION
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Gazpacho
|A2
|Cannibal Surf Babe
|B1
|Beautiful
|B2
|Afraid Of Sunrise
|C1
|Out Of This World
|C2
|Afraid Of Sunlight
|D1
|Beyond You
|D2
|King
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Gazpacho
|A2
|Cannibal Surf Babe
|B1
|Beautiful
|B2
|Afraid Of Sunrise
|C1
|Out Of This World
|C2
|Afraid Of Sunlight
|D1
|Beyond You
|D2
|King
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличное качество звука , искусно выполненный ремастер и великолепная полиграфия.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Один из немногих альбомов группы Marillion, который выполнен на высшем профессиональном уровне.
Рекомендую к приобретению в личную коллекцию!
Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное качество звука , искусно выполненный ремастер и великолепная полиграфия.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Один из немногих альбомов группы Marillion, который выполнен на высшем профессиональном уровне.
Рекомендую к приобретению в личную коллекцию!