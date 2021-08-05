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Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 1
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 2
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 3
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 4
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 5
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 6
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 7
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 8
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 9
Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 1
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 2
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 3
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 4
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 5
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 6
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 7
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 8
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 9
  • Виниловая пластинка Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка

Track List

A1Gazpacho
A2Cannibal Surf Babe
B1Beautiful
B2Afraid Of Sunrise
C1Out Of This World
C2Afraid Of Sunlight
D1Beyond You
D2King

Отзывы о товаре Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка

05.08.2021
Алексей

Достоинства:
Отличное качество звука , искусно выполненный ремастер и великолепная полиграфия.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из немногих альбомов группы Marillion, который выполнен на высшем профессиональном уровне.
Рекомендую к приобретению в личную коллекцию!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Gazpacho
A2Cannibal Surf Babe
B1Beautiful
B2Afraid Of Sunrise
C1Out Of This World
C2Afraid Of Sunlight
D1Beyond You
D2King
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.08.2021
Алексей

Достоинства:
Отличное качество звука , искусно выполненный ремастер и великолепная полиграфия.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из немногих альбомов группы Marillion, который выполнен на высшем профессиональном уровне.
Рекомендую к приобретению в личную коллекцию!


Marillion, Afraid Of Sunlight (0190295443108) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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