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Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка

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Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка - фото 1
Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка - фото 2
Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка - фото 1
  • Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка - фото 2
  • Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387797
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, Diamonds Are A Girls Best Friend, September In The Rain, You'd Be So Nice To Come Home To, Let There Be Love, Mad About The Boy, Sentimental Journey, Fools Rush In, Desifinado (Slightly Out Of Tune), Lover Man, Why Don't You Do Right, Bewitched, Bothered And Bewildered, Misty, I'm In The Mood For Love, Makin' Whoopee, In The Wee Small Hours Of The Morning, Blue Moon, Can't Help Lovin' That Man, You And The Night And The Music, Bye Bye Blackbird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка

Track List

1Cry Me A River2:51
2Diamonds Are A Girls Best Friend2:00
3September In The Rain1:41
4You'd Be So Nice To Come Home To2:15
5Let There Be Love2:02
6Mad About The Boy2:12
7Sentimental Journey2:25
8Fools Rush In2:09
9Desifinado (Slightly Out Of Tune)2:05
10Lover Man2:34
11Why Don't You Do Right2:20
12Bewitched, Bothered And Bewildered2:54
13Misty3:10
14I'm In The Mood For Love2:32
15Makin' Whoopee2:42
16In The Wee Small Hours Of The Morning2:47
17Blue Moon2:33
18Can't Help Lovin' That Man3:13
19You And The Night And The Music2:39
20Bye Bye Blackbird2:33

Отзывы о товаре Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка

08.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная музыка.
Крутое качество.
Адекватная цена.

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, Diamonds Are A Girls Best Friend, September In The Rain, You'd Be So Nice To Come Home To, Let There Be Love, Mad About The Boy, Sentimental Journey, Fools Rush In, Desifinado (Slightly Out Of Tune), Lover Man, Why Don't You Do Right, Bewitched, Bothered And Bewildered, Misty, I'm In The Mood For Love, Makin' Whoopee, In The Wee Small Hours Of The Morning, Blue Moon, Can't Help Lovin' That Man, You And The Night And The Music, Bye Bye Blackbird
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

1Cry Me A River2:51
2Diamonds Are A Girls Best Friend2:00
3September In The Rain1:41
4You'd Be So Nice To Come Home To2:15
5Let There Be Love2:02
6Mad About The Boy2:12
7Sentimental Journey2:25
8Fools Rush In2:09
9Desifinado (Slightly Out Of Tune)2:05
10Lover Man2:34
11Why Don't You Do Right2:20
12Bewitched, Bothered And Bewildered2:54
13Misty3:10
14I'm In The Mood For Love2:32
15Makin' Whoopee2:42
16In The Wee Small Hours Of The Morning2:47
17Blue Moon2:33
18Can't Help Lovin' That Man3:13
19You And The Night And The Music2:39
20Bye Bye Blackbird2:33
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличная музыка.
Крутое качество.
Адекватная цена.

Недостатки:
Нет


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