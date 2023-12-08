Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387797
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, Diamonds Are A Girls Best Friend, September In The Rain, You'd Be So Nice To Come Home To, Let There Be Love, Mad About The Boy, Sentimental Journey, Fools Rush In, Desifinado (Slightly Out Of Tune), Lover Man, Why Don't You Do Right, Bewitched, Bothered And Bewildered, Misty, I'm In The Mood For Love, Makin' Whoopee, In The Wee Small Hours Of The Morning, Blue Moon, Can't Help Lovin' That Man, You And The Night And The Music, Bye Bye Blackbird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка
Track List
|1
|Cry Me A River
|2:51
|2
|Diamonds Are A Girls Best Friend
|2:00
|3
|September In The Rain
|1:41
|4
|You'd Be So Nice To Come Home To
|2:15
|5
|Let There Be Love
|2:02
|6
|Mad About The Boy
|2:12
|7
|Sentimental Journey
|2:25
|8
|Fools Rush In
|2:09
|9
|Desifinado (Slightly Out Of Tune)
|2:05
|10
|Lover Man
|2:34
|11
|Why Don't You Do Right
|2:20
|12
|Bewitched, Bothered And Bewildered
|2:54
|13
|Misty
|3:10
|14
|I'm In The Mood For Love
|2:32
|15
|Makin' Whoopee
|2:42
|16
|In The Wee Small Hours Of The Morning
|2:47
|17
|Blue Moon
|2:33
|18
|Can't Help Lovin' That Man
|3:13
|19
|You And The Night And The Music
|2:39
|20
|Bye Bye Blackbird
|2:33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитDark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) в...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитDream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (0194399458518) ви...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) ви...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Ogni Senso (coloured) (0194399053119) винил...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) винил...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитLittle Mix - Between Us (coloured) (0194399263310) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитThe Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012)...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пла...
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, Diamonds Are A Girls Best Friend, September In The Rain, You'd Be So Nice To Come Home To, Let There Be Love, Mad About The Boy, Sentimental Journey, Fools Rush In, Desifinado (Slightly Out Of Tune), Lover Man, Why Don't You Do Right, Bewitched, Bothered And Bewildered, Misty, I'm In The Mood For Love, Makin' Whoopee, In The Wee Small Hours Of The Morning, Blue Moon, Can't Help Lovin' That Man, You And The Night And The Music, Bye Bye Blackbird
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|1
|Cry Me A River
|2:51
|2
|Diamonds Are A Girls Best Friend
|2:00
|3
|September In The Rain
|1:41
|4
|You'd Be So Nice To Come Home To
|2:15
|5
|Let There Be Love
|2:02
|6
|Mad About The Boy
|2:12
|7
|Sentimental Journey
|2:25
|8
|Fools Rush In
|2:09
|9
|Desifinado (Slightly Out Of Tune)
|2:05
|10
|Lover Man
|2:34
|11
|Why Don't You Do Right
|2:20
|12
|Bewitched, Bothered And Bewildered
|2:54
|13
|Misty
|3:10
|14
|I'm In The Mood For Love
|2:32
|15
|Makin' Whoopee
|2:42
|16
|In The Wee Small Hours Of The Morning
|2:47
|17
|Blue Moon
|2:33
|18
|Can't Help Lovin' That Man
|3:13
|19
|You And The Night And The Music
|2:39
|20
|Bye Bye Blackbird
|2:33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличная музыка.
Крутое качество.
Адекватная цена.
Недостатки:
Нет
Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Julie London - Very Best Of (5060397601742) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная музыка.
Крутое качество.
Адекватная цена.
Недостатки:
Нет