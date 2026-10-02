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Hopkins, Lightnin', Blues In My Bottle (5060397601438) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hopkins, Lightnin', Blues In My Bottle (5060397601438) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Hopkins, Lightnin&#039;, Blues In My Bottle (barcode 5060397601438) - фото 1
Виниловая пластинка Hopkins, Lightnin&#039;, Blues In My Bottle (barcode 5060397601438) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Hopkins, Lightnin&#039;, Blues In My Bottle (barcode 5060397601438) - фото 1
  • Виниловая пластинка Hopkins, Lightnin&#039;, Blues In My Bottle (barcode 5060397601438) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hopkins, Lightnin', Blues In My Bottle (5060397601438) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hopkins, Lightnin', Blues In My Bottle (5060397601438) виниловая пластинка

Track List

A1Buddy Brown's Blues
A2Drinking Wine Spo-Dee-O-Dee
A3Sail On, Little Girl, Sail On
A4DC-7
A5Death Bells
B1Goin' To Dallas To See My Pony Run
B2Jailhouse Blues
B3Blues In The Bottle
B4Beans, Beans, Beans
B5Catfish Blues
B6My Grandpa Is Old Too!

Отзывы о товаре Hopkins, Lightnin', Blues In My Bottle (5060397601438) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Buddy Brown's Blues
A2Drinking Wine Spo-Dee-O-Dee
A3Sail On, Little Girl, Sail On
A4DC-7
A5Death Bells
B1Goin' To Dallas To See My Pony Run
B2Jailhouse Blues
B3Blues In The Bottle
B4Beans, Beans, Beans
B5Catfish Blues
B6My Grandpa Is Old Too!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hopkins, Lightnin', Blues In My Bottle (5060397601438) виниловая пластинка - купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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