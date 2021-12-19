The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 387503
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
Коллекция DOORS, THE
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитDoors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Doors - Waiting For The Sun (Stereo) (Remastered) (008122798...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитThe Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) вини...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитDoors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) винилова...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDoors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, It, Easy Ride, Wild Child, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Twen
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tell All The People
|3:24
|A2
|Touch Me
|3:15
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Do It
|3:01
|A5
|Easy Ride
|2:35
|B1
|Wild Child
|2:36
|B2
|Runnin' Blue
|2:27
|B3
|Wishful Sinful
|2:56
|B4
|The Soft Parade
|8:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСтарый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитЛеонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) винил...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитBlossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport ...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, It, Easy Ride, Wild Child, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Twen
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Tell All The People
|3:24
|A2
|Touch Me
|3:15
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Do It
|3:01
|A5
|Easy Ride
|2:35
|B1
|Wild Child
|2:36
|B2
|Runnin' Blue
|2:27
|B3
|Wishful Sinful
|2:56
|B4
|The Soft Parade
|8:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Звучание и оформление, абсолютно всё на высоком уровне!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный альбом! Спасибо Котофото! Очень доволен покупкой!
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка
Достоинства:
Звучание и оформление, абсолютно всё на высоком уровне!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный альбом! Спасибо Котофото! Очень доволен покупкой!