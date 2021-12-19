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The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, It, Easy Ride, Wild Child, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Twen
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка

Track List

A1Tell All The People3:24
A2Touch Me3:15
A3Shaman's Blues4:45
A4Do It3:01
A5Easy Ride2:35
B1Wild Child2:36
B2Runnin' Blue2:27
B3Wishful Sinful2:56
B4The Soft Parade8:40



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка

19.12.2021
Стас

Достоинства:
Звучание и оформление, абсолютно всё на высоком уровне!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный альбом! Спасибо Котофото! Очень доволен покупкой!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, It, Easy Ride, Wild Child, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Twen
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Tell All The People3:24
A2Touch Me3:15
A3Shaman's Blues4:45
A4Do It3:01
A5Easy Ride2:35
B1Wild Child2:36
B2Runnin' Blue2:27
B3Wishful Sinful2:56
B4The Soft Parade8:40


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.12.2021
Стас

Достоинства:
Звучание и оформление, абсолютно всё на высоком уровне!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный альбом! Спасибо Котофото! Очень доволен покупкой!


The Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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