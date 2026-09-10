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Мобильный телефон MAXVI B9 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон MAXVI B9 Blue

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Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 1
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 2
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 3
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 4
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 5
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 6
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 7
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 8
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 9
Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 1
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 2
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 3
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 4
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 5
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 6
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 7
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 8
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 9
  • Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386679
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон MAXVI B9 Blue

Мы разработали потрясающе удобную клавиатуру, которая позволит Вам легко и просто пользоваться этим телефоном. Ловите моменты. Снимайте фото и видео на камеру с разрешением 1.3 Mpx. Яркий фонарик с удобной клавишей включения на боковой панели, всегда придет на помощь

Отзывы о товаре Мобильный телефон MAXVI B9 Blue




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Описание
Мы разработали потрясающе удобную клавиатуру, которая позволит Вам легко и просто пользоваться этим телефоном. Ловите моменты. Снимайте фото и видео на камеру с разрешением 1.3 Mpx. Яркий фонарик с удобной клавишей включения на боковой панели, всегда придет на помощь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон MAXVI B9 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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