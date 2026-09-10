Мобильный телефон MAXVI B9 Black
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон MAXVI B9 Black
Maxvi B9 - телефон, имеющий свою неповторимую индивидуальность. Корпус этого аппарата разработан нами с учетом всего имеющегося опыта, что позволяет назвать Maxvi B9 одним из самых эргономичных девайсов. В дополнение к этому громкий динамик, дисплей с диагональю 2,8’’, камера 0,3Mpx, ёмкая батарея 2000 мАч - сочетание, которое придется Вам по душе!
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Страна производитель
Китай
Maxvi B9 - телефон, имеющий свою неповторимую индивидуальность. Корпус этого аппарата разработан нами с учетом всего имеющегося опыта, что позволяет назвать Maxvi B9 одним из самых эргономичных девайсов. В дополнение к этому громкий динамик, дисплей с диагональю 2,8’’, камера 0,3Mpx, ёмкая батарея 2000 мАч - сочетание, которое придется Вам по душе!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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