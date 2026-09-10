Описание товара Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 черный

Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 - 3-секционный алюминиевый штатив в комплекте с 3-осевой головой MH804-3W с быстросъемной камерной площадкой. Новая усовершенствованная 3-осевая фотоголова 804 с быстросъемной площадкой обеспечивает точное построение кадра и надежную поддержку для камер средней тяжести. Ключевой особенностью этой головы являются ее выдвижные рукоятки, которые складываются, когда не используются, что делает ее еще более компактной и транспортабельной. Ее ручки изготавливаются из специальной резины, а сама голова – из легкого полимера Adapto, благодаря чему голова сочетает в себе легкий вес и высокую прочность. Основным преимуществом штатива 190Х является адаптер для съемки на уровне земли, который позволяет проявить вашу креативность. При установке камеры на верхнее основание штатива, в сочетании 4мя вариантами наклона ног, он позволяет снимать с самых низких точек. Ноги штатива 190Х удобно и быстро собирать и разбирать, благодаря рычажным замкам Quick Power Lock, которые блокируют каждую секцию отдельно. Специальная конструкция QPL рычагов позволяет удобнее браться за них одной рукой, из сложенного состояния секции каждой ноги штатива могут быть раскрыты одним движением. Их конструкция также обеспечивает более сильную фиксацию каждой секции, а это значит, что штатив является более устойчивым и жёстким по сравнению с традиционной конструкцией рычагов. Интуитивно понятный, эргономичный селектор угла расстановки ног позволяет надёжно зафиксировать каждую ногу, независимо друг от друга, на любой из заданных углов, расширяя возможности позиционирования. Верхнее основание штатива 190Х имеет коннектор Easy Link для установки фото- и видеоаксессуаров (таких как LED светильник, вспышка, отражатель или другое оборудование) на раздвижной кронштейн, что превращает штатив в практичную мобильную студию.