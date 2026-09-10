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Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 черный

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Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, технополимер
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
21
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
71
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385442
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, технополимер
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
21
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
71
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 черный

Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 - 3-секционный алюминиевый штатив в комплекте с 3-осевой головой MH804-3W с быстросъемной камерной площадкой. Новая усовершенствованная 3-осевая фотоголова 804 с быстросъемной площадкой обеспечивает точное построение кадра и надежную поддержку для камер средней тяжести. Ключевой особенностью этой головы являются ее выдвижные рукоятки, которые складываются, когда не используются, что делает ее еще более компактной и транспортабельной. Ее ручки изготавливаются из специальной резины, а сама голова – из легкого полимера Adapto, благодаря чему голова сочетает в себе легкий вес и высокую прочность. Основным преимуществом штатива 190Х является адаптер для съемки на уровне земли, который позволяет проявить вашу креативность. При установке камеры на верхнее основание штатива, в сочетании 4мя вариантами наклона ног, он позволяет снимать с самых низких точек. Ноги штатива 190Х удобно и быстро собирать и разбирать, благодаря рычажным замкам Quick Power Lock, которые блокируют каждую секцию отдельно. Специальная конструкция QPL рычагов позволяет удобнее браться за них одной рукой, из сложенного состояния секции каждой ноги штатива могут быть раскрыты одним движением. Их конструкция также обеспечивает более сильную фиксацию каждой секции, а это значит, что штатив является более устойчивым и жёстким по сравнению с традиционной конструкцией рычагов. Интуитивно понятный, эргономичный селектор угла расстановки ног позволяет надёжно зафиксировать каждую ногу, независимо друг от друга, на любой из заданных углов, расширяя возможности позиционирования. Верхнее основание штатива 190Х имеет коннектор Easy Link для установки фото- и видеоаксессуаров (таких как LED светильник, вспышка, отражатель или другое оборудование) на раздвижной кронштейн, что превращает штатив в практичную мобильную студию.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, технополимер
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
21
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
71
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Manfrotto MK190X3-3W1 - 3-секционный алюминиевый штатив в комплекте с 3-осевой головой MH804-3W с быстросъемной камерной площадкой. Новая усовершенствованная 3-осевая фотоголова 804 с быстросъемной площадкой обеспечивает точное построение кадра и надежную поддержку для камер средней тяжести. Ключевой особенностью этой головы являются ее выдвижные рукоятки, которые складываются, когда не используются, что делает ее еще более компактной и транспортабельной. Ее ручки изготавливаются из специальной резины, а сама голова – из легкого полимера Adapto, благодаря чему голова сочетает в себе легкий вес и высокую прочность. Основным преимуществом штатива 190Х является адаптер для съемки на уровне земли, который позволяет проявить вашу креативность. При установке камеры на верхнее основание штатива, в сочетании 4мя вариантами наклона ног, он позволяет снимать с самых низких точек. Ноги штатива 190Х удобно и быстро собирать и разбирать, благодаря рычажным замкам Quick Power Lock, которые блокируют каждую секцию отдельно. Специальная конструкция QPL рычагов позволяет удобнее браться за них одной рукой, из сложенного состояния секции каждой ноги штатива могут быть раскрыты одним движением. Их конструкция также обеспечивает более сильную фиксацию каждой секции, а это значит, что штатив является более устойчивым и жёстким по сравнению с традиционной конструкцией рычагов. Интуитивно понятный, эргономичный селектор угла расстановки ног позволяет надёжно зафиксировать каждую ногу, независимо друг от друга, на любой из заданных углов, расширяя возможности позиционирования. Верхнее основание штатива 190Х имеет коннектор Easy Link для установки фото- и видеоаксессуаров (таких как LED светильник, вспышка, отражатель или другое оборудование) на раздвижной кронштейн, что превращает штатив в практичную мобильную студию.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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