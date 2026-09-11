Штатив Manfrotto MT290XTC3 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
30.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496517
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
30.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165.5
Длина в сложенном состоянии, см
62.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
1
Описание товара Штатив Manfrotto MT290XTC3 черный
Штатив Manfrotto MT290XTC3 - - 3-секционный штатив, самый большой в линейке 290, с ногами из карбонового волокна, которые повышают его прочность и устойчивость, что позволяет использовать его с тяжелым оборудованием. Верхнее основание, изготовлено из магниевого сплава, как и запорные рычаги ног с регулируемым натяжением, которые позволяют нивелировать любые последствия использования штатива, возникающие со временем. Ключевой особенностью штатива являются 4 регулировки угла наклона ног, которые дают свободу для вашего творчества.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
30.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165.5
Длина в сложенном состоянии, см
62.7
Страна производитель
Китай
Штатив Manfrotto MT290XTC3 - - 3-секционный штатив, самый большой в линейке 290, с ногами из карбонового волокна, которые повышают его прочность и устойчивость, что позволяет использовать его с тяжелым оборудованием. Верхнее основание, изготовлено из магниевого сплава, как и запорные рычаги ног с регулируемым натяжением, которые позволяют нивелировать любые последствия использования штатива, возникающие со временем. Ключевой особенностью штатива являются 4 регулировки угла наклона ног, которые дают свободу для вашего творчества.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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