Видеоштатив Manfrotto 529B
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
14.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
19.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385138
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
14.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
19.5
Длина в сложенном состоянии, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
2
Описание товара Видеоштатив Manfrotto 529B
Сверхпрочный мини-штатив с регулируемым углом ног. Изготовлено из алюминия с диаметром 100 мм полусферой для профессиональной работы. Прорезиненные ножки. Ножки с отверстиями могут крепиться к деревянной поверхности.
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Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
14.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
19.5
Длина в сложенном состоянии, см
20.5
Страна производитель
Китай
Сверхпрочный мини-штатив с регулируемым углом ног. Изготовлено из алюминия с диаметром 100 мм полусферой для профессиональной работы. Прорезиненные ножки. Ножки с отверстиями могут крепиться к деревянной поверхности.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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