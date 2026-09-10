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Видеоштатив Manfrotto MVT502AM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив Manfrotto MVT502AM

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Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 1
Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 2
Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 3
Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 4
Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 5
Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 6
Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 7
Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
57
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143.5
Длина в сложенном состоянии, см
61.5
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 1
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 2
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 3
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 4
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 5
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 6
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 7
  • Видеоштатив Manfrotto MVT502AM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385190
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
57
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143.5
Длина в сложенном состоянии, см
61.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
1

Описание товара Видеоштатив Manfrotto MVT502AM

Инновационные телескопические сдвоенные ноги для компактности. 75 мм полусфера на паучковой литой части для выравнивания. 60 мм адаптер в комплекте. Прорезиненные ножки для большей устойчивости на земле. Изготовлено из алюминия.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив Manfrotto MVT502AM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
57
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143.5
Длина в сложенном состоянии, см
61.5
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационные телескопические сдвоенные ноги для компактности. 75 мм полусфера на паучковой литой части для выравнивания. 60 мм адаптер в комплекте. Прорезиненные ножки для большей устойчивости на земле. Изготовлено из алюминия.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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