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Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный

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Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 1
Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 2
Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 3
Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 4
Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 5
Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
  • Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 1
  • Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 2
  • Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 3
  • Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 4
  • Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 5
  • Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496516
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Вес, кг.
2.05

Описание товара Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный

Manfrotto MT190XPRO4 - омпактный 4-секционный алюминиевый штатив с расширенными возможностями и великолепным качеством сборки. Главной особенностью штатива 190XPRO4 является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально, заметно расширяя возможности кадрирования и съёмки, благодаря этому 190XPRO4 является весьма универсальным штативом, пригодным для самых различных фото- и видео- съёмок.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Описание
Manfrotto MT190XPRO4 - омпактный 4-секционный алюминиевый штатив с расширенными возможностями и великолепным качеством сборки. Главной особенностью штатива 190XPRO4 является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально, заметно расширяя возможности кадрирования и съёмки, благодаря этому 190XPRO4 является весьма универсальным штативом, пригодным для самых различных фото- и видео- съёмок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Manfrotto MT190XPRO4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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