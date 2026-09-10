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Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149)

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Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 1
Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 2
Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 3
Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 4
Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 5
Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
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  • Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 3
  • Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 4
  • Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 5
  • Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378150
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Спортивные
нет
Тип беспроводного соединения
bluetooth 5.0
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
112

Описание товара Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149)

Время работы в режиме проигрывания: 3 часа. Емкость АКБ: 30 мАч. Наличие кейса. Емкость кейса: 300 мАч.

Отзывы о товаре Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Спортивные
нет
Тип беспроводного соединения
bluetooth 5.0
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Время работы в режиме проигрывания: 3 часа. Емкость АКБ: 30 мАч. Наличие кейса. Емкость кейса: 300 мАч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Redline BHS-22 белый (УТ000019149) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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