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Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Hyundai HYB-H5231

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Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 1
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 2
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 3
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 4
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 5
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 6
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 7
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 8
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 9
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 10
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 11
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 12
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 13
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 14
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 15
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 16
Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 1
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 2
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 3
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 4
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 5
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 6
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 7
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 8
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 9
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 10
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 11
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 12
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 13
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 14
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 15
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 16
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H5231 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377352
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, насадка-венчик
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блендер погружной Hyundai HYB-H5231

Погружной, мощность 1200 Вт, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.7 л, материал чаши пластик, режимы смешивания: турборежим, в комплекте: венчик-взбиватель, измельчитель.

Отзывы о товаре Блендер погружной Hyundai HYB-H5231




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, насадка-венчик
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной, мощность 1200 Вт, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.7 л, материал чаши пластик, режимы смешивания: турборежим, в комплекте: венчик-взбиватель, измельчитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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