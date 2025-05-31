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Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000

28 Отзывы
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Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 - фото 1
Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 - фото 1
  • Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 500 руб.  5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376110
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000

Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший обогреватель, лёгкий, работает бесшумно, все пришло целое. Ножки встали на места без проблем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Греет. Не шумит. Результатом довольны. Хорошо держит тепло. Рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Данил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Обогреватель в исправном состоянии, все целое. Пострадала только коробка
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Недостаток один - не очень надежное крепление ножек.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй. Традиционно все отлично. Приехал целый и невредимый. Работает четко!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает как хотел!!!Отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
берем уже не первый старый работает хорошо. уже лет пять но редко приезжаем.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну месяц уже работает на максимальной мощности. Если убавлять температуру, то очень громко срабатывает термостат. Переодически даже со вспышками искры внутри (видно в полной темноте).
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для небольшой комнаты отличное решение: нагревается быстро, греет хорошо, место не занимает. Из минусов -- очень странное крепление ножек. Стоит уверенно, но переноске иногда отсоединяются
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает на протяжении полугода, иногда шумит.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Жанна З.

Достоинства:


Комментарий:
небольшой, но нагревает хорошо помещение.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор. Греет хорошо! Цена соответствует качеству.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро нагревается помещение.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конвектор. Для помещения 20 квадратов справляется со своей функцией на 5. Воздух не сушит.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо греет, но трудно зафиксировать ножки
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, нагревает быстро, места занимает мало, компактный
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
сергей р.

Достоинства:


Комментарий:
оч. хор. лёгкий, удобный, бесшумный. греет
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Людмила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
греет нормально, ножки хлипкие, отваливаются
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз беру этот обогреватель. Очень выручает на даче. Теперь во всех комнатах они есть. Огорчает только, что продаётся он только на колёсах. А для крепления на стене приходится дополнительно приобретать кронштейны.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день, всем спасибо. Но пришёл другой конвектор, но я доволен, спасибо, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее соотношение цена срок службы
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший конвектор, очень быстро нагревает
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет хорошо, однако механизм крепления опорных ножек требует доработки
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
у нас один такой уже есть. очень нравится . Поэтому заказали ещё один.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Руслан И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый,работает,греет хорошо.До этого четыре месяца назад заказывал 1000вт-до сих пор работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Ксения С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший обогреватель. Взяла два. Греют отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пришёл целый не мятый в дальнейшем посмотрим как будет себя вести
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, мало потребляет энергии, покупкой довольна. В магазинах дороже.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший обогреватель, лёгкий, работает бесшумно, все пришло целое. Ножки встали на места без проблем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Греет. Не шумит. Результатом довольны. Хорошо держит тепло. Рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Данил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Обогреватель в исправном состоянии, все целое. Пострадала только коробка
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Недостаток один - не очень надежное крепление ножек.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй. Традиционно все отлично. Приехал целый и невредимый. Работает четко!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает как хотел!!!Отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
берем уже не первый старый работает хорошо. уже лет пять но редко приезжаем.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну месяц уже работает на максимальной мощности. Если убавлять температуру, то очень громко срабатывает термостат. Переодически даже со вспышками искры внутри (видно в полной темноте).
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для небольшой комнаты отличное решение: нагревается быстро, греет хорошо, место не занимает. Из минусов -- очень странное крепление ножек. Стоит уверенно, но переноске иногда отсоединяются
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает на протяжении полугода, иногда шумит.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Жанна З.

Достоинства:


Комментарий:
небольшой, но нагревает хорошо помещение.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор. Греет хорошо! Цена соответствует качеству.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро нагревается помещение.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конвектор. Для помещения 20 квадратов справляется со своей функцией на 5. Воздух не сушит.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо греет, но трудно зафиксировать ножки
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, нагревает быстро, места занимает мало, компактный
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
сергей р.

Достоинства:


Комментарий:
оч. хор. лёгкий, удобный, бесшумный. греет
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Людмила Ш.

Достоинства:


Комментарий:
греет нормально, ножки хлипкие, отваливаются
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз беру этот обогреватель. Очень выручает на даче. Теперь во всех комнатах они есть. Огорчает только, что продаётся он только на колёсах. А для крепления на стене приходится дополнительно приобретать кронштейны.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день, всем спасибо. Но пришёл другой конвектор, но я доволен, спасибо, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее соотношение цена срок службы
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший конвектор, очень быстро нагревает
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет хорошо, однако механизм крепления опорных ножек требует доработки
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
у нас один такой уже есть. очень нравится . Поэтому заказали ещё один.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Руслан И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый,работает,греет хорошо.До этого четыре месяца назад заказывал 1000вт-до сих пор работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Ксения С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший обогреватель. Взяла два. Греют отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пришёл целый не мятый в дальнейшем посмотрим как будет себя вести
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, мало потребляет энергии, покупкой довольна. В магазинах дороже.


Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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