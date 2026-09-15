Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%3 620 руб. 5 820 руб.
В наличии
Код товара: 679373
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 620 руб. -38%
5 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, набор крепежных элементов, гарантийный талон
Мощность обогрева
300 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.09х0.07
Вес, кг.
2.2
Описание товара Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400
Конвектор Ballu идеально сочетает в себе компактность и удобство управления. Благодаря небольшому весу в 2,1 кг его легко перемещать с помощью встроенных колёс — можно без труда менять расположение, не прилагая усилий. Защита от влаги позволяет использовать прибор даже в помещениях с повышенной влажностью — подстраивайте отопление под любые условия. Конвектор работает от стандартной сети 220/240 В, а механический термостат делает настройку температуры интуитивно понятной и точной. Используйте пульт управления для максимального комфорта: регуляция тепла без лишних движений, где бы вы ни находились в комнате. Длина шнура 1,2 метра позволяет устанавливать прибор там, где вам удобно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, набор крепежных элементов, гарантийный талон
Мощность обогрева
300 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Влагозащита
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Конвектор Ballu идеально сочетает в себе компактность и удобство управления. Благодаря небольшому весу в 2,1 кг его легко перемещать с помощью встроенных колёс — можно без труда менять расположение, не прилагая усилий. Защита от влаги позволяет использовать прибор даже в помещениях с повышенной влажностью — подстраивайте отопление под любые условия. Конвектор работает от стандартной сети 220/240 В, а механический термостат делает настройку температуры интуитивно понятной и точной. Используйте пульт управления для максимального комфорта: регуляция тепла без лишних движений, где бы вы ни находились в комнате. Длина шнура 1,2 метра позволяет устанавливать прибор там, где вам удобно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400 – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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