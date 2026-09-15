Top.Mail.Ru
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 620 руб.  5 820 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400
3 620 руб. -38%
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, набор крепежных элементов, гарантийный талон
Мощность обогрева
300 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.09х0.07
Вес, кг.
2.2

Описание товара Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400

Конвектор Ballu идеально сочетает в себе компактность и удобство управления. Благодаря небольшому весу в 2,1 кг его легко перемещать с помощью встроенных колёс — можно без труда менять расположение, не прилагая усилий. Защита от влаги позволяет использовать прибор даже в помещениях с повышенной влажностью — подстраивайте отопление под любые условия. Конвектор работает от стандартной сети 220/240 В, а механический термостат делает настройку температуры интуитивно понятной и точной. Используйте пульт управления для максимального комфорта: регуляция тепла без лишних движений, где бы вы ни находились в комнате. Длина шнура 1,2 метра позволяет устанавливать прибор там, где вам удобно.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, набор крепежных элементов, гарантийный талон
Мощность обогрева
300 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Влагозащита
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Ballu идеально сочетает в себе компактность и удобство управления. Благодаря небольшому весу в 2,1 кг его легко перемещать с помощью встроенных колёс — можно без труда менять расположение, не прилагая усилий. Защита от влаги позволяет использовать прибор даже в помещениях с повышенной влажностью — подстраивайте отопление под любые условия. Конвектор работает от стандартной сети 220/240 В, а механический термостат делает настройку температуры интуитивно понятной и точной. Используйте пульт управления для максимального комфорта: регуляция тепла без лишних движений, где бы вы ни находились в комнате. Длина шнура 1,2 метра позволяет устанавливать прибор там, где вам удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400 – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...