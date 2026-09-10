от 3 лет

от 3 лет

Куклы и аксессуары к ним

Куклы и аксессуары к ним

Описание товара Кукла ВЕСНА В3726/о Инна кэжуал 1 (озвученная)

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.

Кукла Инна кэжуал 1 — это обновленный, современный образ куклы в стильной одежде, с длинными волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.

Кукла одета в платье, сшитое из тканей разных фактур. Верх — из трикотажа, а юбка в складку — из шотландки. На ножках — туфельки-балетки.

Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

Рост куклы — 43 см.

Глаза — вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги — из пластмассы.

Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Кукла произносит следующие фразы:

— Привет!

— Я твоя новая подруга.

— Все мои подруги увлекаются танцами, поэтому они такие классные

— Танцы — это пластика, красивая походка и осанка

— А ты любишь танцевать?

— Какие танцы ты знаешь?

— Есть бальные, современные, народные танцы...

— Уметь танцевать — это здорово!

— Давай потанцуем!