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Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая

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Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 6
Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
  • Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
  • Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
  • Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
  • Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
  • Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 6
  • Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700797
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
400

Описание товара Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая

Игрушка выполнена из качественных материалов, все детали тщательно обработаны, красители безвредны для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Мальчик в баварском костюме 30 см. Весна Кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка выполнена из качественных материалов, все детали тщательно обработаны, красители безвредны для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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