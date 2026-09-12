Есения Весна кукла 29 см пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Есения Весна кукла 29 см пластмассовая
Кукла Есения – образ девочки-«химика», главной героини Волшебная лавка Есении, которая создает снадобья и разучивает новые заклинания. Но, увы, маленькая волшебница очень любит экспериментировать, да и просто слишком непоседлива, чтобы сделать все правильно, а потому ее волшебство иногда оборачивается в неожиданную сторону. Размер куклы - 29 см, удобный для детской игры. У игрушки длинные густые волосы, как настоящие, на которых можно заплетать различные прически, укладывать локоны, расчесывать и мыть в воде. Голова и ручки выполнены из приятного на ощупь винила, туловище и ноги из плотной пластмассы. Глаза и брови нарисованы, выражение лица позитивное и доброжелательное, как у главной героини мультфильма. Комплект одежды Есении состоит из: свитшота, лосин, носочек, ободка, обуви. Костюм максимально приближен к оригинальному наряду из мультфильма Волшебная лавка Есении. Игрушка упакована в тематическую упаковку, в комплекте к ней идут аксессуары (зеркальце, духи и расческа) и книга заклинаний. Книга заклинаний – важный атрибут в жизни каждого мага, у Есении он особенный. Часть заклинаний из мультсериала уже вписаны, осталось вписать свои волшебные фразы, интересные мысли и добрые пожелания. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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