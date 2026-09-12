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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Высота, см
40
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701090
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Описание товара Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка
Этот очаровательный пупсик не оставит равнодушной ни одну девочку. Ведь он так похож на настоящего малыша. Пупсик одет в желтый костюмчик тигренка с красивой вышивкой и штанишки, в комплекте есть бутылочка-погремушка. Пупс - это любимая игрушка девочек! Невероятно милый пупс поможет вашей малышке узнать что такое ласка, забота и ответственность. У него мягконабивное тело, волосы прорисованы, одежда легко снимается. Так же имеется съёмный чип, при нажатии кукла говорит: мама, папа, агуи плачет. С пупсом можно придумать много интересных игр: его можно переодевать, катать в коляске, укладывать спать в кроватку, брать с собой на прогулку. Игрушка способствует развитию зрительного и тактильного восприятия, мелкой моторики.
Этот очаровательный пупсик не оставит равнодушной ни одну девочку. Ведь он так похож на настоящего малыша. Пупсик одет в желтый костюмчик тигренка с красивой вышивкой и штанишки, в комплекте есть бутылочка-погремушка. Пупс - это любимая игрушка девочек! Невероятно милый пупс поможет вашей малышке узнать что такое ласка, забота и ответственность. У него мягконабивное тело, волосы прорисованы, одежда легко снимается. Так же имеется съёмный чип, при нажатии кукла говорит: мама, папа, агуи плачет. С пупсом можно придумать много интересных игр: его можно переодевать, катать в коляске, укладывать спать в кроватку, брать с собой на прогулку. Игрушка способствует развитию зрительного и тактильного восприятия, мелкой моторики.
Пупс (40см) на батарейках(звук) Animal set Лев в коробке мягкое тело;бутылочка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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