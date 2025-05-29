Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 1
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 2
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 3
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 4
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 5
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 6
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 7
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 8
Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 7
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 8
  • Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366863
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 240 ТБ, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 240 ТБ, TLC, 2.5", 430, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Карина М.

Достоинства:


Комментарий:
Инициализировал работает, посмотрим сколько прослужит, как инициализировать: правой клавишей на ярлыке Этот компьютер, выбираем управление, управление и видем наш новый диск.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Получил упаковано хорошо установил работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск встал как родной. Работает шустро. Покупал для клиента в его не первой свежести ноутбук. Упакован фирменно и аккуратно, что очень приятно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алл Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает, для свой цены нормально,покупка денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка. По тестам вроде нормально. Но после установки ОС и программ глючит. Минут через 5 программы замерзает и долго не могут выйти из этого состояния. Помогает нажатие ctrl+alt+del. Переустанавливал ОС и программы несколько раз. результат одинаковый. Старый HDD работал медленней но нормально. Попробую на другом компьютере. Может будет нормально работать.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Zver

Достоинства:


Комментарий:
Все работает по тесту не дотягивает скорость
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Mikhail R.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично обновил перед продажей ноутбук установив два накопителя одной фирмы один чисто под Windows + проги, второй чисто под развлечение. Рекомендую продавца, спасибо за оперативность и хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, запись не хромает, скорость соответствует норме. Пишу отзыв спустя две недели активного пользования, все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, слабая упаковка- только пакет. Диск установлен, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, надеюсь будет зорошо раьотать
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск соответствует описанию. Характеристики соответствуют заявленным. Беру не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Отправлено быстро, упакован хорошо, всё пришло целое, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, работает хорошо. Брал для замены HDD в старом ноуте, чтоб за не дорого ускорить старичка. Ожидания оправдал.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Установили на старый ноутбук, два дня пока полёт нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество. Работает шустренько.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Диск норм. Определился сразу, винда установилась.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Оксана З.

Достоинства:


Комментарий:
Проверен, работает отлично, берём не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Старый ноутбук ожил.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
После форматирования выдал 476 гб вместо 512.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Стартанул нормально. Записал на него систему. Запускается быстро. упаковка была в норме
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
пришëл на вид целый в деле не пробовал винды нету
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Данила Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо уже несколько месяцев никаких проблем
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, все соответствует требованиям. Оригинал.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 240 ТБ, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 240 ТБ, TLC, 2.5", 430, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Карина М.

Достоинства:


Комментарий:
Инициализировал работает, посмотрим сколько прослужит, как инициализировать: правой клавишей на ярлыке Этот компьютер, выбираем управление, управление и видем наш новый диск.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Получил упаковано хорошо установил работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск встал как родной. Работает шустро. Покупал для клиента в его не первой свежести ноутбук. Упакован фирменно и аккуратно, что очень приятно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алл Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает, для свой цены нормально,покупка денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка. По тестам вроде нормально. Но после установки ОС и программ глючит. Минут через 5 программы замерзает и долго не могут выйти из этого состояния. Помогает нажатие ctrl+alt+del. Переустанавливал ОС и программы несколько раз. результат одинаковый. Старый HDD работал медленней но нормально. Попробую на другом компьютере. Может будет нормально работать.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Zver

Достоинства:


Комментарий:
Все работает по тесту не дотягивает скорость
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Mikhail R.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично обновил перед продажей ноутбук установив два накопителя одной фирмы один чисто под Windows + проги, второй чисто под развлечение. Рекомендую продавца, спасибо за оперативность и хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, запись не хромает, скорость соответствует норме. Пишу отзыв спустя две недели активного пользования, все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, слабая упаковка- только пакет. Диск установлен, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, надеюсь будет зорошо раьотать
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Диск соответствует описанию. Характеристики соответствуют заявленным. Беру не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Отправлено быстро, упакован хорошо, всё пришло целое, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, работает хорошо. Брал для замены HDD в старом ноуте, чтоб за не дорого ускорить старичка. Ожидания оправдал.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Установили на старый ноутбук, два дня пока полёт нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество. Работает шустренько.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Диск норм. Определился сразу, винда установилась.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Оксана З.

Достоинства:


Комментарий:
Проверен, работает отлично, берём не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Старый ноутбук ожил.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
После форматирования выдал 476 гб вместо 512.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Стартанул нормально. Записал на него систему. Запускается быстро. упаковка была в норме
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
пришëл на вид целый в деле не пробовал винды нету
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Данила Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо уже несколько месяцев никаких проблем
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, все соответствует требованиям. Оригинал.


Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...