Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Инициализировал работает, посмотрим сколько прослужит, как инициализировать: правой клавишей на ярлыке Этот компьютер, выбираем управление, управление и видем наш новый диск.
Достоинства:
Комментарий:
Получил упаковано хорошо установил работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск встал как родной. Работает шустро. Покупал для клиента в его не первой свежести ноутбук. Упакован фирменно и аккуратно, что очень приятно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает, для свой цены нормально,покупка денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка. По тестам вроде нормально. Но после установки ОС и программ глючит. Минут через 5 программы замерзает и долго не могут выйти из этого состояния. Помогает нажатие ctrl+alt+del. Переустанавливал ОС и программы несколько раз. результат одинаковый. Старый HDD работал медленней но нормально. Попробую на другом компьютере. Может будет нормально работать.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает по тесту не дотягивает скорость
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично обновил перед продажей ноутбук установив два накопителя одной фирмы один чисто под Windows + проги, второй чисто под развлечение. Рекомендую продавца, спасибо за оперативность и хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, запись не хромает, скорость соответствует норме. Пишу отзыв спустя две недели активного пользования, все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, слабая упаковка- только пакет. Диск установлен, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, надеюсь будет зорошо раьотать
Достоинства:
Комментарий:
Диск соответствует описанию. Характеристики соответствуют заявленным. Беру не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отправлено быстро, упакован хорошо, всё пришло целое, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, работает хорошо. Брал для замены HDD в старом ноуте, чтоб за не дорого ускорить старичка. Ожидания оправдал.
Достоинства:
Комментарий:
Установили на старый ноутбук, два дня пока полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество. Работает шустренько.
Достоинства:
Комментарий:
Диск норм. Определился сразу, винда установилась.
Достоинства:
Комментарий:
Проверен, работает отлично, берём не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Старый ноутбук ожил.
Достоинства:
Комментарий:
После форматирования выдал 476 гб вместо 512.
Достоинства:
Комментарий:
Стартанул нормально. Записал на него систему. Запускается быстро. упаковка была в норме
Достоинства:
Комментарий:
пришëл на вид целый в деле не пробовал винды нету
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо уже несколько месяцев никаких проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, все соответствует требованиям. Оригинал.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P210 512Gb P210 (P210S512G25)
Достоинства:
Комментарий:
Инициализировал работает, посмотрим сколько прослужит, как инициализировать: правой клавишей на ярлыке Этот компьютер, выбираем управление, управление и видем наш новый диск.
Достоинства:
Комментарий:
Получил упаковано хорошо установил работает рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Диск встал как родной. Работает шустро. Покупал для клиента в его не первой свежести ноутбук. Упакован фирменно и аккуратно, что очень приятно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает, для свой цены нормально,покупка денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка. По тестам вроде нормально. Но после установки ОС и программ глючит. Минут через 5 программы замерзает и долго не могут выйти из этого состояния. Помогает нажатие ctrl+alt+del. Переустанавливал ОС и программы несколько раз. результат одинаковый. Старый HDD работал медленней но нормально. Попробую на другом компьютере. Может будет нормально работать.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает по тесту не дотягивает скорость
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично обновил перед продажей ноутбук установив два накопителя одной фирмы один чисто под Windows + проги, второй чисто под развлечение. Рекомендую продавца, спасибо за оперативность и хороший товар.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, запись не хромает, скорость соответствует норме. Пишу отзыв спустя две недели активного пользования, все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, слабая упаковка- только пакет. Диск установлен, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, надеюсь будет зорошо раьотать
Достоинства:
Комментарий:
Диск соответствует описанию. Характеристики соответствуют заявленным. Беру не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отправлено быстро, упакован хорошо, всё пришло целое, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, работает хорошо. Брал для замены HDD в старом ноуте, чтоб за не дорого ускорить старичка. Ожидания оправдал.
Достоинства:
Комментарий:
Установили на старый ноутбук, два дня пока полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество. Работает шустренько.
Достоинства:
Комментарий:
Диск норм. Определился сразу, винда установилась.
Достоинства:
Комментарий:
Проверен, работает отлично, берём не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Старый ноутбук ожил.
Достоинства:
Комментарий:
После форматирования выдал 476 гб вместо 512.
Достоинства:
Комментарий:
Стартанул нормально. Записал на него систему. Запускается быстро. упаковка была в норме
Достоинства:
Комментарий:
пришëл на вид целый в деле не пробовал винды нету
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо уже несколько месяцев никаких проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, все соответствует требованиям. Оригинал.