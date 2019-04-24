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Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB

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Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 1
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 2
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 3
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 4
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 5
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 6
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 7
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 8
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 9
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 10
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
1800
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 1
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 2
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 3
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 4
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 5
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 6
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 7
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 8
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 9
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 10
  • Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
20 160 руб.  24 071 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36643
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
5477NB
Мощность
1800
Комплектация
пила, твердосплавный диск 20T, ключ, упаковка
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х30х24
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB

Общие характеристики
Тип дисковая
Конструкция ручная
Мощность 1800 Вт
Количество скоростей 1
Обработка
Высота пропила 60 мм
Диаметр диска 185 мм
Диаметр посадочного отверстия 30 мм
Угол наклона 51 град.
Производительность
Скорость вращения 4500 об/мин
Дополнительная информация
Функции и возможности блокировка шпинделя
Габариты (ШхВхГ) 442x254x183 мм
Вес 6.5 кг
Питание
Длина сетевого кабеля 2.5 м



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB

Источник: Яндекс Маркет
24.04.2019
Владислав Я.

Достоинства:
Пришла сегодня, сделал несколько пробных распилов, ранее читал что удобно работать одной рукой, все даже лучше чем ожидал. Говорили что тяжеловата но все познается в срвнении, Рывок при старте весьма ощутимый, но если подошву сначала поставить на материал, то весьма терпимо.

Недостатки:
Общее впечатление от качество инструмента пока положительное но наклейка с параметрами и надписью сделано в Китае уже начала отклеиваться. Посмотрим что будет дальше

Комментарий:
Брал больше для бытовых нужд, работ средней тяжести. В руке лежит удобно, не скользит.



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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
5477NB
Мощность
1800
Комплектация
пила, твердосплавный диск 20T, ключ, упаковка
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики
Тип дисковая
Конструкция ручная
Мощность 1800 Вт
Количество скоростей 1
Обработка
Высота пропила 60 мм
Диаметр диска 185 мм
Диаметр посадочного отверстия 30 мм
Угол наклона 51 град.
Производительность
Скорость вращения 4500 об/мин
Дополнительная информация
Функции и возможности блокировка шпинделя
Габариты (ШхВхГ) 442x254x183 мм
Вес 6.5 кг
Питание
Длина сетевого кабеля 2.5 м


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2019
Владислав Я.

Достоинства:
Пришла сегодня, сделал несколько пробных распилов, ранее читал что удобно работать одной рукой, все даже лучше чем ожидал. Говорили что тяжеловата но все познается в срвнении, Рывок при старте весьма ощутимый, но если подошву сначала поставить на материал, то весьма терпимо.

Недостатки:
Общее впечатление от качество инструмента пока положительное но наклейка с параметрами и надписью сделано в Китае уже начала отклеиваться. Посмотрим что будет дальше

Комментарий:
Брал больше для бытовых нужд, работ средней тяжести. В руке лежит удобно, не скользит.


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