Top.Mail.Ru
Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 1
Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 2
Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 3
Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 1
  • Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 2
  • Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 3
  • Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363547
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
17

Описание товара Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM

Система охлаждения для центрального процессора (CPU). Предназначена для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума. Это достигается за сче?т проработанного дизаи?на радиатора, тихих лопастей вентилятора и дополнительного управления скоростью оборотов (ШИМ).Специальное покрытие радиатора препятствует пыле осаждению. Радиатор имеет низкопрофильную форму, поэтому данный кулер можно использовать в тонких корпусах.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Система охлаждения для центрального процессора (CPU). Предназначена для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума. Это достигается за сче?т проработанного дизаи?на радиатора, тихих лопастей вентилятора и дополнительного управления скоростью оборотов (ШИМ).Специальное покрытие радиатора препятствует пыле осаждению. Радиатор имеет низкопрофильную форму, поэтому данный кулер можно использовать в тонких корпусах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Crown CM-B751TPWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...