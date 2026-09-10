Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PrismStation 5AC
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti PrismStation 5AC
Точка доступа Ubiquiti PS-5AC представляет собой устройство с необычной и оригинальной компоновкой. Модель использует модульный принцип с отдельным основанием и рупорными антеннами различной диаграммы направленности. Благодаря этому обеспечивается максимальная универсальность устройства и возможность его точной настройки под конкретные условия использования. Еще одной важной особенностью точки доступа является ее поворотная конструкция и возможность установки на мачту, что позволяет легко выбрать наиболее оптимальное положение. Для подключения используется порт Ethernet с поддержкой технологии PoE. Точка доступа Ubiquiti PS-5AC работает на частоте 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11a/c, за счет чего скорость беспроводного соединения может достигать 500 Мбит/с. Благодаря мощности передатчика в 28 dBm, а также внутренней антенне с коэффициентом усиления 14 dBi устройство может обеспечить стабильный сигнал без помех и искажений вне зависимости от количества подключенных устройств и на большом расстоянии. Точка доступа Ubiquiti PS-5AC поддерживает управление при помощи Web-интерфейса. Также есть фирменное мобильное приложение UISP Mobile (UNMS). Комплект поставки точки доступа включает в себя набор креплений и различные кабели.
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Теги товара: 5 ГГц
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Теги товара: 5 ГГц
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