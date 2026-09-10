Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoBeam 2AC-13
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362107
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.4
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoBeam 2AC-13
NanoBeam 2AC-13 из серии 2.4 ГГц устройств с поддержкой фирменного протокола airMax AC. Данный радиомост способен обеспечить стабильный линк на расстоянии до 15 км, и при этом его максимальная пропускная способность составляет 450 Мбит/с.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
NanoBeam 2AC-13 из серии 2.4 ГГц устройств с поддержкой фирменного протокола airMax AC. Данный радиомост способен обеспечить стабильный линк на расстоянии до 15 км, и при этом его максимальная пропускная способность составляет 450 Мбит/с.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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