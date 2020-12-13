Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T имеет рассеиваемую мощность, которая равняется 100 Вт. Устройство состоит из основания, алюминиевого радиатора, двух тепловых трубок и 120-миллиметрового осевого вентилятора, который построен на основе надежных, а также долговечных гидродинамических подшипников. Лопасти вращаются в диапазоне 900 – 1600 об/мин, благодаря чему создается качественный воздушный поток. Шум может достигать максимум 26.1 дБ. Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T имеет в комплекте один вентилятор с PWM-управлением регулировки скорости, что обеспечивает баланс между воздушным потоком и шумом. В комплекте предусмотрена термопаста, которая нанесена на основание кулера. Материал изготовления радиатора – алюминий, основания – медь. Вес DEEPCOOL GAMMAXX 200T составляет 361 грамм.
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Достоинства:
Низкая цена, бесшумность работы, универсальность крепления (возможность крепления на различных сокетах Intel и AMD, наличие термопасты, рассеиваемая мощность 100 Вт
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Брал кулер под процессор AMD Ryzen 3 3100 с тепловыделение 65 Вт. Со своей работой кулер справляется на отлично. Температура процессора в режиме простоя не превышает 33 градусов, под нагрузкой не более 65 градусов. Советую для процессоров с тепловыделением не более 100 градусов.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T
Достоинства:
Низкая цена, бесшумность работы, универсальность крепления (возможность крепления на различных сокетах Intel и AMD, наличие термопасты, рассеиваемая мощность 100 Вт
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Брал кулер под процессор AMD Ryzen 3 3100 с тепловыделение 65 Вт. Со своей работой кулер справляется на отлично. Температура процессора в режиме простоя не превышает 33 градусов, под нагрузкой не более 65 градусов. Советую для процессоров с тепловыделением не более 100 градусов.