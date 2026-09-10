Монитор AOC 23.8" 24B2XH Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359863
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х46х12
Вес, кг.
4.5
Описание товара Монитор AOC 23.8" 24B2XH Black
Тонкий и изящный 23,8-дюймовый IPS-монитор с яркими цветами, широким углом обзора и технологией для защиты глаз. 24B2XH из серии B2 использует 23,8-дюймовую IPS-панель Full HD с широкими углами обзора, точными и яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям LowBlue и FlickerFree от AOC.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Тонкий и изящный 23,8-дюймовый IPS-монитор с яркими цветами, широким углом обзора и технологией для защиты глаз. 24B2XH из серии B2 использует 23,8-дюймовую IPS-панель Full HD с широкими углами обзора, точными и яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям LowBlue и FlickerFree от AOC.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор AOC 23.8" 24B2XH Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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