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Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП

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Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП - фото 1
Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП - фото 1
  • Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
1 600 руб.  3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 353902
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195 x 410 x 385 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
298
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
4.21

Описание товара Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП

Корпус AeroCool — это стильное и функциональное решение для создания персонального компьютера. Этот корпус обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной сборки и эксплуатации. Выполненный из качественной стали, корпус обеспечивает надежную защиту всех установленных компонентов. Он поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для самых различных конфигураций. С верхним расположением блока питания, этот корпус позволяет эффективно организовать внутреннее пространство, а семь слотов расширения дают возможность подключить дополнительные устройства и улучшить производительность системы. AeroCool предоставляет хорошие возможности для хранения данных благодаря трем внутренним отсекам 2,5 дюйма и пяти отсекам 3,5 дюйма. Дополнительно предусмотрен внешний отсек 5,25 дюйма, что позволяет включать накопители или другие периферийные устройства. С высотой процессорного кулера до 150 мм и максимальной длиной видеокарты 298 мм, этот корпус поддерживает установку мощных комплектующих для достижения наилучших результатов в работе или играх. Черный цвет и окно на боковой стенке придают AeroCool стильный и современный вид, подчеркивая эстетику сборки. Вес корпуса составляет 3,218 кг, что делает его легким для перемещения, при этом он обеспечивает отличную прочность и надежность. Типоразмер Midi-Tower позволяет оптимально разместить корпус на рабочем месте, сохраняя баланс между пространством и функциональностью. Все эти качества делают AeroCool идеальным выбором как для новичков в сборке ПК, так и для опытных энтузиастов, стремящихся к созданию высокопроизводительных систем.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA SI-5101 Black без БП




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195 x 410 x 385 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
298
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool — это стильное и функциональное решение для создания персонального компьютера. Этот корпус обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной сборки и эксплуатации. Выполненный из качественной стали, корпус обеспечивает надежную защиту всех установленных компонентов. Он поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для самых различных конфигураций. С верхним расположением блока питания, этот корпус позволяет эффективно организовать внутреннее пространство, а семь слотов расширения дают возможность подключить дополнительные устройства и улучшить производительность системы. AeroCool предоставляет хорошие возможности для хранения данных благодаря трем внутренним отсекам 2,5 дюйма и пяти отсекам 3,5 дюйма. Дополнительно предусмотрен внешний отсек 5,25 дюйма, что позволяет включать накопители или другие периферийные устройства. С высотой процессорного кулера до 150 мм и максимальной длиной видеокарты 298 мм, этот корпус поддерживает установку мощных комплектующих для достижения наилучших результатов в работе или играх. Черный цвет и окно на боковой стенке придают AeroCool стильный и современный вид, подчеркивая эстетику сборки. Вес корпуса составляет 3,218 кг, что делает его легким для перемещения, при этом он обеспечивает отличную прочность и надежность. Типоразмер Midi-Tower позволяет оптимально разместить корпус на рабочем месте, сохраняя баланс между пространством и функциональностью. Все эти качества делают AeroCool идеальным выбором как для новичков в сборке ПК, так и для опытных энтузиастов, стремящихся к созданию высокопроизводительных систем.
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Отзывы


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