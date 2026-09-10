Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black
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Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 351507
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
970
Описание товара Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black
Легкий и компактный накопитель Seagate Basic идеально подходит для мобильного образа жизни. С легким, компактным и портативным Seagate Basic вы сможете взять с собой все необходимые файлы. Просто положите этот внешний жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 в сумку и отправляйтесь по делам, а когда понадобится, подключите его к компьютеру через кабель из комплекта поставки.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Легкий и компактный накопитель Seagate Basic идеально подходит для мобильного образа жизни. С легким, компактным и портативным Seagate Basic вы сможете взять с собой все необходимые файлы. Просто положите этот внешний жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 в сумку и отправляйтесь по делам, а когда понадобится, подключите его к компьютеру через кабель из комплекта поставки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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