Top.Mail.Ru
Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351507
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
970

Описание товара Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black

Легкий и компактный накопитель Seagate Basic идеально подходит для мобильного образа жизни. С легким, компактным и портативным Seagate Basic вы сможете взять с собой все необходимые файлы. Просто положите этот внешний жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 в сумку и отправляйтесь по делам, а когда понадобится, подключите его к компьютеру через кабель из комплекта поставки.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и компактный накопитель Seagate Basic идеально подходит для мобильного образа жизни. С легким, компактным и портативным Seagate Basic вы сможете взять с собой все необходимые файлы. Просто положите этот внешний жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 в сумку и отправляйтесь по делам, а когда понадобится, подключите его к компьютеру через кабель из комплекта поставки.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Seagate Basic 4Tb (STJL4000400) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...