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Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373)

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Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 1
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 2
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 3
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 4
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 5
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 6
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 7
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 8
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 9
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 10
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 11
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 12
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 13
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 14
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 15
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 16
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 17
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 18
Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
6600
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 1
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 2
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 3
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 4
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 5
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 6
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 7
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 8
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 9
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 10
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 11
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 12
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 13
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 14
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 15
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 16
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 17
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 18
  • Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349277
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
6600
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
280х225х190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х19
Вес, кг.
3.95

Описание товара Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373)

Сварочный аппарат Denzel сочетает в себе мощность 6600 Вт и легкий вес — всего 3,9 кг. Такой прибор удобно брать с собой даже на выездные работы или использовать в ограниченном пространстве мастерской. Диапазон силы тока от 20 до 200 А позволяет работать как с тонкими, так и с массивными деталями. Форсаж дуги обеспечивает стабильное и уверенное зажигание даже на низких токах. Возможность использовать электроды диаметром от 1,6 до 5 мм открывает широкий спектр задач: от небольших бытовых до серьёзных ремонтных работ. Аппарат оборудован сетевой вилкой — можно сразу подключать к электросети без лишних покупок. Степень защиты IP21 защищает от случайных прикосновений и капель воды. Denzel — это надёжность, компактность и гибкость для ваших сварочных задач.



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Отзывы о товаре Аппарат сварочный Denzel DS-200 Compact (94373)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
6600
Степень защиты
IP21
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
280х225х190
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный аппарат Denzel сочетает в себе мощность 6600 Вт и легкий вес — всего 3,9 кг. Такой прибор удобно брать с собой даже на выездные работы или использовать в ограниченном пространстве мастерской. Диапазон силы тока от 20 до 200 А позволяет работать как с тонкими, так и с массивными деталями. Форсаж дуги обеспечивает стабильное и уверенное зажигание даже на низких токах. Возможность использовать электроды диаметром от 1,6 до 5 мм открывает широкий спектр задач: от небольших бытовых до серьёзных ремонтных работ. Аппарат оборудован сетевой вилкой — можно сразу подключать к электросети без лишних покупок. Степень защиты IP21 защищает от случайных прикосновений и капель воды. Denzel — это надёжность, компактность и гибкость для ваших сварочных задач.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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