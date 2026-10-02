Паяльник Зубр Мастер 55404
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
70
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 348517
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710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
70
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х5
Вес, г.
251
Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55404
Паяльник, 2 уровня мощности, пистолетная рукоятка, 30-70Вт Зубр МАСТЕР 55404 обеспечивает легкую и качественную пайку различных деталей. Имеет медное жало со специальным защитным покрытием. Ручка паяльника выполнена в форме пистоле и удобна в обхвате. Изделие изготовлено с использованием современных материалов, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом.
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
70
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
2-уровневая
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Паяльник, 2 уровня мощности, пистолетная рукоятка, 30-70Вт Зубр МАСТЕР 55404 обеспечивает легкую и качественную пайку различных деталей. Имеет медное жало со специальным защитным покрытием. Ручка паяльника выполнена в форме пистоле и удобна в обхвате. Изделие изготовлено с использованием современных материалов, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник Зубр Мастер 55404 - по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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