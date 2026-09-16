Top.Mail.Ru
Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1000
Регулировка мощности
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560)
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Мощность
1000
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Материал жала
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560)

Паяльник Stayer — идеальный инструмент для выполнения различных задач, требующих нагрева и пайки. Этот паяльник оснащен функцией регулировки мощности, что позволяет точно настроить температуру для работы с различными материалами и обеспечить качественное выполнение рабочих задач. Рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфорт и уверенное удержание в процессе работы, даже при длительном использовании. Жало паяльника изготовлено из металла, что гарантирует долговечность и эффективность передачи тепла. Благодаря наличию пьезоподжига, зажигание устройства происходит быстро и без труда, а работа с пропан-бутановым газом делает этот инструмент универсальным и практичным в различных условиях. С длиной в 200 мм, паяльник Stayer является компактным и легким в обращении, что делает его удобным для транспортировки и использования в труднодоступных местах. Он подходит как для нагрева, так и для пайки и розжига, удовлетворяя широкий спектр потребностей как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Stayer — это надежный бренд, известный своим качеством и вниманием к деталям, что делает данный паяльник превосходным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность в работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Мощность
1000
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Материал жала
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Stayer — идеальный инструмент для выполнения различных задач, требующих нагрева и пайки. Этот паяльник оснащен функцией регулировки мощности, что позволяет точно настроить температуру для работы с различными материалами и обеспечить качественное выполнение рабочих задач. Рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфорт и уверенное удержание в процессе работы, даже при длительном использовании. Жало паяльника изготовлено из металла, что гарантирует долговечность и эффективность передачи тепла. Благодаря наличию пьезоподжига, зажигание устройства происходит быстро и без труда, а работа с пропан-бутановым газом делает этот инструмент универсальным и практичным в различных условиях. С длиной в 200 мм, паяльник Stayer является компактным и легким в обращении, что делает его удобным для транспортировки и использования в труднодоступных местах. Он подходит как для нагрева, так и для пайки и розжига, удовлетворяя широкий спектр потребностей как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Stayer — это надежный бренд, известный своим качеством и вниманием к деталям, что делает данный паяльник превосходным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560) – стоимость товара 840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...