Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 100, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55560)
Паяльник Stayer — идеальный инструмент для выполнения различных задач, требующих нагрева и пайки. Этот паяльник оснащен функцией регулировки мощности, что позволяет точно настроить температуру для работы с различными материалами и обеспечить качественное выполнение рабочих задач. Рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфорт и уверенное удержание в процессе работы, даже при длительном использовании. Жало паяльника изготовлено из металла, что гарантирует долговечность и эффективность передачи тепла. Благодаря наличию пьезоподжига, зажигание устройства происходит быстро и без труда, а работа с пропан-бутановым газом делает этот инструмент универсальным и практичным в различных условиях. С длиной в 200 мм, паяльник Stayer является компактным и легким в обращении, что делает его удобным для транспортировки и использования в труднодоступных местах. Он подходит как для нагрева, так и для пайки и розжига, удовлетворяя широкий спектр потребностей как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Stayer — это надежный бренд, известный своим качеством и вниманием к деталям, что делает данный паяльник превосходным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность в работе.
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